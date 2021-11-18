لهواة الفلك.. 16 معلومة عن آخر خسوف للقمر فى 2021 غدا

كتب محمود راغب

يكون هواة الفلك والمهوسون بالظواهر الفلكية خاصة الكسوف والخسوف على موعد مع خسوف جزئي للقمر غدا الجمعة الموافق 19 نوفمبر 2021 م. وينشر "اليوم السابع" لقرائه تفاصيل خسوف القمر المرتقب كما يلى:

1- تشهد الكرة الأرضية الجمعة 19 نوفمبر 2021 خسوفا جزئيا للقمر.

2- هذا الخسوف سيكون آخر الخسوفات القمرية فى 2021.

3- هذا الخسوف يتفق توقيت وسطه مع توقيت بدر شهر ربيع الآخر لعام 1443 هجريا.

4- يغطى ظل الأرض 97% تقريبا من سطح القمر.

5- يمكن رؤيته في المناطق التي يظهر فيها القمر عند حدوثه.

6- يمكن رؤيته فى (شمال أوروبا - شرق آسيا - قارة أستراليا - الأمريكتين - المحيط الباسفيكي).

7- يرى هذا الخسوف أيضا فى المحيط الأطلنطي - المحيط الهندي - القارة القطبية الشمالية.

8- تستغرق جميع مراحل الخسوف منذ بدايته وحتى نهايته مدة قدرها ست ساعات ودقيقتين تقريبا.

9- يستغرق الخسوف من بداية الخسوف الجزئى الأول حتى نهاية الخسوف الجزئي الثاني مدة قدرها ثلاث ساعات وثمان وعشرين دقيقة تقريبا.

10- لا يمكن رؤيته فى مصر.

11- يكون الخسوف الجزئى التالى في 28 أكتوبر 2023 م.

12- الكسوفات الشمسية والخسوفات القمرية تستخدم كضوابط للتقويم الهجرى.

13- يمكن الاستفادة من ظاهرتي الكسوف الشمسي والخسوف القمري للتاكد من بدايات ونهايات الأشهر القمرية أو الهجرية.

14- يحدث الكسوف الشمسي في وضع الاقتران أو الاجتماع.

15- حدوث الكسوف الشمسي يشير بقرب ولادة الهلال الجديد ويعتبر مركز الكسوف هو موعد ميلاد القمر الجديد.

16- يحدث الخسوف القمري في وضع التقابل أي في منتصف الشهر القمري عندما يكون القمر بدرا.