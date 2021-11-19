"الاتصالات" تفتتح مكتب بريد أسوان قريبا بعد تطويره بمستوى عالمى

كتبت هبة السيد



مكتب بريد أسوان قبل وبعد التطوير

وحازت الصور المنتشرة لتطوير مكتب بريد أسوان الترثي المستوحاة من الحضارة المصرية القديمة، على إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد ترميمه وتطويره، وصفه البعض بأنه يصلح متحفًا أو مزار سياحي، وأشادوا بالجهد المبذول والشكل الجمالي الذي ظهر عقب الانتهاء من أعمال التطوير.

نشر الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على حسابه الرسمى على مواقع التواصل الاجتماعى، صورًا لتطوير مكتب بريد فى محافظة أسوان، وأظهرت الصور نجاح خطة التطوير فى الحفاظ على الطراز المعمارى الفريد للمكتب.



مكتب بريد أسوان يحافظ على التراث المعماري الفريد

وعلق الوزير على حسابه: "تذخر مصر بموروثات حضارية من الفنون والعمارة المتميزة فى كافة أركانها تحكى جزءًا من تاريخها، وتؤكد عراقة حضارتها، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ليس ببعيد عن هذا المشهد، حيث يمتلك البريد المصرى عددًا من المكاتب المنشأة منذ أكثر من 100 عام والتى تتميز بطرز معمارية رائعة تنتمى للحقب التاريخية التى تنتمى إليها تلك المكاتب".

أضاف: "بدأنا خطة لتطوير المكاتب التاريخية ورفع كفاءة الخدمة بها، وكانت نقطة البداية من محافظة أسوان التى تفيض بمعالمها العريقة، انتهت أعمال التطوير بالفعل بأحد المكاتب واسعدنى جدًا ما طالعت على وسائل التواصل من رضاء المواطنين عن الترميم وسعادتهم به حيث سيتم افتتاحه قريبًٍا".



أحدث تكنولوجيا في مكتب بريد أسوان بعد تطويره

أشار الوزير، إلى خطة تطوير متحف البريد فى العتبة، قائلًا: "أوشكنا أيضًا على الانتهاء من تطوير مقر متحف البريد المصرى التاريخى بميدان العتبة، وقمنا بمضاعفة عدد قاعات العرض به، فزادت من قاعتين إلى 13 قاعة واستخرجنا حوالى 2000 قطعة من المخازن، تمهيدًا لافتتاحه قريبًا.. سنستكمل جهود التطوير والحفاظ على كل ما يمثل إرثًا حضاريًا تليدًا لمصر أثناء عملنا نحو بناء مصر الرقمية، تلعب فيه التكنولوجيا دورًا رئيسيًا فى التقدم والتنمية".