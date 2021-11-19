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الإسكان: جارٍ تنفيذ 198 مشروعا لمياه الشرب والصرف فى 4 محافظات بـ30 مليار جنيه

الجمعة، 19 نوفمبر 2021 10:14 ص
الإسكان: جارٍ تنفيذ 198 مشروعا لمياه الشرب والصرف فى 4 محافظات بـ30 مليار جنيه محطة مياه - أرشيفية
كتب أحمد حسن

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قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه جارٍ تنفيذ 198 مشروعاً لمياه الشرب، وصرف صحى المدن، والمناطق الريفية، بإجمالى طاقة مليون و374 م3/يوم، لمياه الشرب، ومليون و881 م3/يوم، للصرف الصحى، منها 1.2 مليون م3/يوم سيتم تحويل نظام معالجتها من ابتدائى إلى ثانوى بمحطة معالجة أبورواش، بتكلفة استثمارية نحو 30 مليار جنيه، بمحافظات (القاهرة – الجيزة – القليوبية – الإسكندرية)، ويتولى الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحي، تنفيذ تلك المشروعات.

وأشار المهندس حسن الفار، رئيس الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحي، إلى أن الجهاز انتهى خلال الفترة من عام 2014 وحتى الآن، من تنفيذ 256 مشروعاً لمياه الشرب، وصرف صحى المدن والمناطق الريفية، بتكلفة استثمارية 17.5 مليار جنيه، بمحافظات (القاهرة – الجيزة – القليوبية – الإسكندرية)، موزعة كالتالى: 29 مشروعاً للصرف الصحى، ومشروع لمياه الشرب، بمحافظة القاهرة، و45 مشروعاً للصرف الصحى، و12 مشروعاً لمياه الشرب، بمحافظة الجيزة، و121 مشروعاً للصرف الصحى، و28 مشروعاً لمياه الشرب، بمحافظة القليوبية، و13 مشروعاً للصرف الصحى، و7 مشروعات لمياه الشرب، بمحافظة الإسكندرية.

 

 


وزاره الاسكان

مشروعات المياه

مشروعات الصرف الصحي

محطات المياه

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