الأوقاف تفتتح 10 مساجد جديدة صيانة وترميما فى 6 محافظات اليوم

تفتتح وزارة الأوقاف اليوم، الجمعة، 10 مساجد جديدة "إحلالًا وتجديدًا"، حيث أكدت الوزارة أنه بذلك يكون إجمالى ما تم افتتاحه من 1/ 7/ 2021م حتى الآن 293 مسجدًا، منها 265 مسجدًا جديدًا "إحلالًا وتجديدًا"، و28 مسجدًا صيانة وترميمًا، وهى على النحو التالى:
مديرية أوقاف القليوبية
1. السلام – شبرا الخيمة – شبرا غرب
2. أحمد موسى – برشوم
3. الغفور الرحيم - الحي السادس - العبور
مديرية أوقاف الغربية
4. الأنوار المحمدية – المحلة ثان
مديرية أوقاف مرسى مطروح
5. التوحيد - الضبعة
مديرية أوقاف المنيا
6. الرحمن – أبو حجر القبلية – بني مزار
مديرية أوقاف أسيوط
7. المستشفى – مركز ومدينة القوصية
8. أبو سكر – قرية ديروط الشريف مركز ديروط
مديرية أوقاف البحيرة
9. الإيمان – عزبة اللافي الحدين – كوم حمادة
مديرية أوقاف دمياط
10. المدينة المنورة - فارسكور
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