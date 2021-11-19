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الأوقاف تفتتح 10 مساجد جديدة صيانة وترميما فى 6 محافظات اليوم

الجمعة، 19 نوفمبر 2021 06:30 ص
الأوقاف تفتتح 10 مساجد جديدة صيانة وترميما فى 6 محافظات اليوم مسجد جديد - أرشيفية
كتب على عبد الرحمن

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تفتتح وزارة الأوقاف اليوم، الجمعة، 10 مساجد جديدة "إحلالًا وتجديدًا"، حيث أكدت الوزارة أنه بذلك يكون إجمالى ما تم افتتاحه من 1/ 7/ 2021م حتى الآن 293 مسجدًا، منها 265 مسجدًا جديدًا "إحلالًا وتجديدًا"، و28 مسجدًا صيانة وترميمًا، وهى على النحو التالى:
 

مديرية أوقاف القليوبية

1. السلام – شبرا الخيمة – شبرا غرب
2. أحمد موسى – برشوم
3. الغفور الرحيم - الحي السادس - العبور

مديرية أوقاف الغربية

4. الأنوار المحمدية – المحلة ثان

مديرية أوقاف مرسى مطروح

5. التوحيد - الضبعة

مديرية أوقاف المنيا

6. الرحمن – أبو حجر القبلية – بني مزار

مديرية أوقاف أسيوط

7. المستشفى – مركز ومدينة القوصية 
8. أبو سكر – قرية ديروط الشريف مركز ديروط 

مديرية أوقاف البحيرة 

9. الإيمان – عزبة اللافي الحدين – كوم حمادة

مديرية أوقاف دمياط

10. المدينة المنورة - فارسكور

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