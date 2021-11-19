اعتنى ببشرتك فى الشتاء من طعامك.. أضيفى البهارات والحمضيات لبشرة صحية

كتبت مروة هريدى

الشتاء لا يتعلق فقط بالحفاظ على الدفء، بل يتعلق الأمر أيضًا بالحفاظ على جسمك صحيًا ومتوهجًا، كما أنه يرتبط بموسم جفاف وبهتان وتقشر الجلد، وللوقاية من كل هذه المشاكل التى تصيب البشرة والجلد فى الشتاء، إليك بعض النصائح التي يسهل اتباعها للحصول على بشرة متألقة، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

الأوراق الخضراء

تمتلئ الأوراق الخضراء بمجموعة من العناصر الغذائية ذات السعرات الحرارية المنخفضة مثل السبانخ، وهي غنية بفيتامين A وC وK وA، الذى قد يساعد في الحصول على بشرة ناعمة ومرطبة وكذلك توحيد لون البشرة ويمنع ظهور حب الشباب ويساعدك على التخلص من علامات التمدد غير المرغوب فيها.

بصرف النظر عن الفيتامينات فإن الأوراق الخضراء توفر أيضًا الحديد والبروتين والمعادن التي تعمل على تحسين نسيج الجلد والشعر والصحة العامة.



الخضروات ذات الاوراق الخضراء

البهارات والأعشاب

إذا أضفت قليلًا من التوابل إلى نظامك الغذائي اليومي، فيمكن أن تفعل المعجزات في نمط حياتك، مثل الزنجبيل والقرنفل والقرفة والحبهان والفلفل الأسود والأبيض والثوم، فكلها تمنحك الدفء فى الشتاء.

إضافة القرنفل والحبهان إلى الشاي الخاص بك يساعد فى تقليل ظهور البثور والبقع الداكنة، بينما تساعد القرفة على تحسين التمثيل الغذائي والدورة الدموية ما يساعد في نمو شعرك ويقلل من تساقطه، وكذلك الفلفل الأبيض والأسود، كلاهما يعزز تدفق الدم في الجسم وينتج عنه نمو شعر قوي، بينما يحتوي الثوم على فوائد مضادة للفطريات والشيخوخة ومضادة للالتهابات بما يساعد على نعومة البشرة وتحسين جودة الشعر.



فوائد التوابل فى الشتاء

الحمضيات

مثل البرتقال والليمون، فهى غنية بفيتامين سي والألياف التي تمنحك بشرة متوهجة، ولكن تجنب تناول عصائر البرتقال لأنها قد تؤدي إلى فقدان الألياف الأساسية داخل الفاكهة التى تحتوى على الفوائد الصحية المطلوبة، تساعد الفواكه الحمضية في تعزيز المناعة وتقليل خطر الإصابة بعدوى الجلد، ومحاربة الجذور الحرة وإصلاح بشرتك وتجديد شبابها ويحافظ على مرونتها.

الفواكه المجففة

الفواكه الجافة تحتوي على الفيتامينات التي تمد جسمك بكمية وافرة من الحرارة بالإضافة إلى إصلاح نسيج الجلد، مثل اللوز والتين والتمر والمشمش وما إلى ذلك، فجميع الفواكه الجافة هي أفضل مصدر للكولسترول الجيد والحديد والبروتين والفيتامينات والكالسيوم والألياف وأحماض أوميجا 3 الدهنية، حيث إن كل هذه العناصر الغذائية مفيدة جدًا للحفاظ على كثافة الشعر وتغذية البشرة بعمق.