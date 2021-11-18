كيف يؤثر تغيير الطقس على بشرتك؟ علاج حكة الجلد بطرق بسيطة

كتبت فاطمة خليل

حكة الجلد من المشاكل الشائعة التي تصيب كثيرا من الناس وتسبب احمرار الجلد، وحكة الجلد باستمرار قد تؤدى إلى مزيد من المشاكل، في هذا التقرير نتعرف على علاج حكة الجلد بطرق بسيطة، بحسب ما ذكر موقع "كليفيلاند كلينيك" الأمريكي.

أسباب حكة الجلد



أحد الأسباب الرئيسية لحكة الجلد هو التغير في الطقس، خاصةً عندما ننتقل إلى الشتاء، والجو الدافئ الرطب في الصيف يفسح المجال لهواء أكثر برودة وجفافًا.

مع جفاف بشرتك بالفعل بفضل الهواء الجاف عندما تشغل التدفئة في المنزل خلال فصل الشتاء ، فإن ذلك يسحب المزيد من الرطوبة من بشرتك، ويحدث الجلد الجاف مع تغير الفصول.

رغم أن الطقس غالبًا ما يكون السبب في جفاف البشرة، إلا أنه ليس بالضرورة السبب الرئيسي وراء حكة الجلد، حيث يمكن أن تكون الإكزيما سببًا شائعًا عندما تصاب ببقع حمراء متقشرة من الجلد على مقدمة الكوع أو مؤخرة الركبة أو حتى يديك.

قد يكون الصابون سببًا آخر للبشرة الجافة وللحكة، لكن ليست كل أنواع الصابون متساوية، وبعضها يحتوي على مكونات أو عطور مضادة للبكتيريا يمكن أن تهيج بشرتك وتجففها أكثر.

علاج حكة الجلد بطرق بسيطة



هناك العديد من الخيارات لتخفيف جفاف الجلد والتي لا تتطلب زيارة الطبيب أو وصفة طبية.

استخدم جهاز ترطيب الهواء



إن تشغيل جهاز ترطيب الهواء ليلاً أثناء نومك خلال فصل الشتاء هو طريقة رائعة لإعادة الرطوبة إلى بشرتك.

ابتعد عن الاستحمام بالماء الساخن أو لفترة طويلة



تمامًا مثلما يمكن للحرارة في منزلك أن تسحبى الرطوبة من بشرتك، يمكن للحرارة الناتجة عن الاستحمام شديد السخونة أن تفعل الشيء نفسه، لذا حاولى إبقاء "الدش" على مستوى فاتر.

ترطيب الجلد بالكريمات



تأكدى من استخدام الكريم المرطب مباشرة بعد الاستحمام، جفف جلدك بعد الاستحمام بالماء الفاتر وضع كريم الترطيب في غضون ثلاث إلى خمس دقائق وهذا يساعد على حبس الماء في بشرتك.

من المهم أيضًا تحديد نوع المرطب الذي تستخدمه، ابحث عن مرطبات تحتوي على مكونات مثل السيراميد وهى أحد المكونات التي لا تستلزم وصفة طبية والذي غالبًا ما يتم تسويقه لعلاج الإكزيما، حيث إنه يساعد في استعادة حواجز الجلد وحبس هذا الماء في بشرتك.

ماسك دقيق الشوفان



يوفر هذا الماسك على الجلد العناصر الغذائية والفيتامينات والبروتينات لبشرتك للحصول على تأثير مهدئ فقط، كن حذرًا من المرطبات التي تحتوي أيضًا على صبغات أو روائح لأنها يمكن أن تهيج بشرتك.

الضغط البارد على الجلد



يمكن أن يساعد الضغط البارد- مثل استخدام منشفة باردة مبللة أو كيس ثلج ملفوف في منشفة - في التخلص من بقع الأكزيما أو الجلد الجاف عن طريق تقليل الحكة، حيث إن الضغط البارد على الجلد يهدئ أعصابك ويساعد على منع الحكة والتهاب الجلد المصاب بالحكة.

كريمات طبية موضعية تحتوى على مادة هيدروكورتيزون



يمكن أن يساعد الهيدروكورتيزون بدون وصفة طبية، في تقليل حكة الجلد، إنها بداية جيدة، خاصة للبقع الموجودة على الوجه والرقبة، لكنها ليست قوية بما يكفي في العادة لجميع مناطق الجسم في معظم الحالات ، ستحتاج إلى ستيرويد قوي بوصفة طبية.

مضادات الهيستامين



يمكن أن تساعد مضادات الهيستامين التي لا تستلزم وصفة طبية حيث يمكن لهذه الأدوية ، المرتبطة عمومًا بالحساسية الموسمية، أن تساعد في تقليل الحكة المصاحبة للإكزيما لكن بعضها له تأثير مهدئ.