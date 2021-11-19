إصابة شخصين في حادث تصادم بين 3 سيارات بمنشأة القناطر في الجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

وقع حادث تصادم بين 3 سيارات بطريق الإسكندرية الصحراوي بمنطقة منشأة القناطر بالجيزة، مما أسفر عن إصابة شخصين، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد وقوع حادث مروري بطريق إسكندرية الصحراوي، بمنطقة منشأة القناطر، انتقل رجال المباحث والإدارة العامة لمرور الجيزة إلى محل الواقعة، وتبين اصطدام سيارتين ربع نقل، بسيارة نصف نقل متوقفة بجانب الطريق، مما أسفر عن إصابة شخصين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإزالة آثار الحادث، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

1- تجنب القيادة على الطرق بالسرعات العالية، حيث تمثل خطورة داهمة، لأنها تفقد قائد المركبة التركيز، وعدم التحكم فى السيارة أثناء الدورانات بالمحاور وتعرض حياتك للخطر.

2-تخطى الإشارة الحمراء وعدم الالتزام بالقواعد المرورية.

3 - الانشغال بالهاتف أو فيسبوك أثناء القيادة والسرعة المفرطة.

4 - عدم ربط حزام الأمان .

5- تجنب القيادة أثناء وجود أتربة وشبورة لأن الحوادث المرورية بسبب عوامل الطقس تتراوح من 5 إلى 6%.

6 -عدم السير بطرق لا تعرفها لأن عدم صلاحية الطرق تسبب فى فقدان الأرواح.

7-عدم التزام السيارات بالحارات المرورية المخصصة.

8-عدم السير عكس الاتجاه لتجنب اصطدام السيارات المقابلة له بالطريق.

9-الصيانة الدورية للسيارات لعدم حدوث قطع فرامل أو انفجار إطارات السيارات.

10-تجنب التوقف الخاطئ أثناء القيادة على الطريق لعدم ارتطام المقطورات بالسيارة.