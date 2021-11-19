أوقاف القليوبية: افتتاح 3 مساجد جديدة اليوم بتكلفة 24 مليون جنيه.. صور

القليوبية إبراهيم سالم

أعلن الشيخ صفوت أبوالسعود، وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، افتتاح 3 مساجد اليوم الجمعة، ليصل إجمالى ما تم افتتاحه حتى اليوم 39 مسجدا، منذ بداية العام الجارى، بعد تطويرها وتجديدها بقرى ومراكز المحافظة، لافتًا إلى أن المحافظة يوجد بها 2432 مسجد حكومي على مستوى المراكز والمدن والقرى، مؤكدًا على دعم الوزارة الكامل لتطوير المساجد بالمحافظة وإحلال وتجديد البعض الآخر، وفقًا لخطة وزارة الأوقاف والاعتمادات المخصصة لها.

وأوضح "أبو السعود"، فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، أن المساجد الثلاثة التى سيتم افتتاحها اليوم، هى مسجد أحمد موسى بقرية برشوم التابعة لمركز طوخ، والمقام على مساحة 320 متر، حيث تم إحلاله وتجديده بالكامل وفرشه بالسجاد الجديد من وزارة الأوقاف بتكلفة إجمالية بلغت 3 ملايين جنيها على نفقة الأوقاف، أما المسجد الثانى فهو مسجد السلام بشبرا الخيمة بجوار قيادة مرور الطريق السريع، والمقام على مساحة 400 متر، حيث تم إحلاله وتجديده بالكامل وفرشه بالسجاد الجديد من وزارة الأوقاف، وبلغت تكاليفه 4 ملايين جنيها على نفقة وزارة الأوقاف، أما الثالث فهو مسجد الغفور الرحيم، بالعبور فى الحى السادس، والذى تم إنشاؤه وبناؤه حديثا "مسجد جديد"، ومقام على مساحة 1500 متر، وبلغت التكلفة الإجمالية 17 مليون جنيه بالجهود الذاتية.

وأشار، إلى أن هناك تنسيق كامل مع رؤساء المراكز والمدن ومديري إدارات الأوقاف لاستكمال أعمال التطهير والتعقيم للمساجد وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بكافة المساجد، وتوعية المصلين بضرورة ارتداء الكمامات وتحقيق التباعد الاجتماعي بين المصلين مثمناً مجهودات المواطنين في المشاركة المجتمعية لإقامة الصروح الدينية في جميع أرجاء المحافظة.



مسجد أحمد موسى ببرشوم طوخ 2



مسجد أحمد موسى ببرشوم طوخ



مسجد السلام بشبرا الخيمة 1



مسجد السلام بشبرا الخيمة 2



مسجد الغفور الرحيم بالعبور 2



مسجد الغفور الرحيم بالعبور 3