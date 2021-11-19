أمن المنافذ يضبط 40 قضية متنوعة خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة، عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

ونجحت الجهود في ضبط 6 قضايا فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، و3 قضايا فى مجال مكافحة جرائم تهريب النقد، و40 قضية فى مجال الأمن العام، وتحرير 1275 مخالفة فى مجال ضبط المخالفات المرورية.

وتمكنت الجهود من تنفيذ(251) حكم قضائى متنوع، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.