أمن الجيزة يغلق مركز مساج يعمل بدون ترخيص في الدقي

كتب بهجت أبو ضيف

يجرى رجال المباحث تحريات فى واقعة ضبط عدد من الأشخاص لإدارتهم مركزا غير مرخص للمساج بالدقي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتشميع المركز، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

وردت معلومات لرجال المباحث بإدارة عدد من الأشخاص لمركز مساج بدون ترخيص فى الدقي، تم إعداد حملة أمنية ومداهمة المركز، وتبين أنه بدون ترخيص، وتم التحفظ على عدد من العاملين به من الفتيات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههن، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

كما أعدت إدارة شرطة المرافق بمديرية أمن الجيزة حملة أمنية، بالتنسيق مع مسئولى الأحياء بالمحافظة، لرفع الإشغالات وإزالة التعديات، الخاصة بالباعة المتجولين، والمحلات التجارية والمقاهى العشوائية، والكافيهات غير المرخصة، والحفاظ على المظهر الحضارى للميادين والشوارع العامة.

أسفرت الحملة التى استهدفت مدينة 6 أكتوبر، عن تحرير وإزالة 146 مخالفة تعدى وإشغال طريق، تم خلالها إزالة إعلانات غير مرخصة، وتعديات وإشغالات خاصة بمطاعم ومقاهى وكافيهات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.