أمطار غزيرة بشمال سيناء وغرق شوارع بالعريش والدفع بمعدات لسحب المياه.. صور

شمال شمال سيناء ـ محمد حسين

شهدت سواحل مدينة العريش هطول أمطار غزيرة، وتلقت غرف العمليات بمجلس مدينة العريش وشركة المياه وديوان المحافظة بلاغات متكررة من الأهالى بإغلاق مياه الأمطار لشوارع فرعية وتكون برك أعاقت وأوقفت حركة السير على مسارات رئيسية بالمدينة، بينها ساحل المدينة ووسطها، كما أبلغ أهالى عن نفوق حصان إثر تعرضه لصعق كهربائى أثناء سيره بالعريش.

وتجدد صباح اليوم سقوط أمطار ما بين متوسطة وغزيرة على سواحل شمال سيناء بمناطق العريش، وتجمعت مياه الأمطار فى برك وأغلقت شوارع فرعية فى داخل المدينة وأعاقت السير بشوارعها الفرعية.

وأطلق أهالى بالعريش مبادرة تبطين أعمدة الإنارة بعوازل بلاستيكية منعا لحدوث ماس كهربائى بحسب قولهم بالتزامن مع شكاوى بانقطاع متكرر للتيار الكهربائى بالعريش.

وكان حمزه رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم، بشمال سيناء أعلن فى بيان صحفى: "بناءً على قرارات رئيس الوزراء، وتوجيهات اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، ونظرا للظروف المناخية التى تمر بها البلاد، تقرر غلق المدارس يوم السبت القادم بصفة مبدئية نظرًا للظروف الجوية مع اتخاذ كافة الاحتياطات الاحترازية".

وسبق وشهدت مدينة العريش صباح أمس موجة أمطار هطلت على المدينة ولا تزال معدات شركة المياه تواصل التخلص من آثار أمطار الصباح وسحب المياه المتجمعة فى الشوارع والتى تسببت فى إعاقة جزئية لحركة المرور فى الشوارع الخلفية.

وقرر اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال، رفع درجة الاستعداد على مستوى مديريات المحافظة، لمواجهة الإمطار والسيول المحتملة، وذلك بناء على توجيهات مجلس الوزراء.

وأشار المحافظ إلى تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام المحافظة، وغرف عمليات فرعية فى مجالس المدن والإدارات المركزية المعنية،لمتابعة الظروف الجوية.

وأكد المحافظ على جاهزية معدات الأزمات وسيارات كسح المياه لمواجه موجه الأمطار والسيول المتوقعة، وتوزيعها فى أماكن تجمعات المياه بالتنسيق مع الشركه القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بشمال سيناء.

وجه المحافظ مجالس المدن بتطهير غرف تصريف الأمطار على مستوى المحافظة والتأكد من عدم وجود عوائق بتلك الغرف،بجانب توزيع طلمبات شفط المياه فى أماكن تجمعات المياه الغير موجود بها غرف تصريف امطار، مع التاكد من جاهزية هذه الطلمبات.

شدد المحافظ على أصحاب السيارات بعدم الوقوف تحت أى لافتات كبيرة أثناء الرياح الشديدة، كما شدد على المواطنين بعدم الاقتراب من أعمدة الكهرباء او محولات الكهرباء أثناء سقوط الأمطار.

وجه المحافظ إدارة مرور شمال سيناء بتوفير طرق بديلة لمرور السيارات والالتفاف عن الطرق الموجود بها تجمعات مياه كبيرة ، والطرق التى يتم قطعها أثناء السيول فى منطقة وسط سيناء.

من جانبه أكد العميد أسامه الغندور سكرتير عام المحافظة، على جاهزية سيارات كسح المياه ومعدات الازمات بشركة المياه لمواجهة موجة الامطار والسيول المتوقعة، وتوزيع تلك السيارات والمعدات فى أماكن تجمعات المياه بالتنسيق مع مجالس المدن.

وجه سكرتير عام المحافظة شركة الكهرباء بالتنسيق مع مجالس المدن بقطع الكهرباء عن اعمدة الانارة والمحولات الموجودة بأماكن تجمعات المياه، حتى لا يحدث ماس كهربائى حفاظا على أرواح المواطنين.



اثار الامطار



الامطار بالعريش



المياه تغرق شوراع العريش