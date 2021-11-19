اليوم السابع
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أسعار النفط اليوم تسجل 81.74 دولار لبرنت.. و79.47 دولار للخام الأمريكى

الجمعة، 19 نوفمبر 2021 01:30 م
أسعار النفط اليوم تسجل 81.74 دولار لبرنت.. و79.47 دولار للخام الأمريكى براميل نفط - أرشيفية
كتبت مروة الغول

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سجلت أسعار النفط اليوم الجمعة، 81.74 دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 79.47 دولار للبرميل.
 
وكانت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، أكدت انخفاض مخزون النفط الاحتياطى الاستراتيجى لأدنى مستوى منذ 2003، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية، وهذا الأمر قد يكثف الضغوط على إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للسحب من احتياطيات الطوارئ النفطية من أجل وضع حد لارتفاع أسعار الوقود.
 
وعبر الرئيس الأمريكى، جو بايدن، أمس الأول الأربعاء، عن وجود حاجة لمزيد من الإجراءات بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، مؤكدًا أنه لا يقبل أن يدفع الأميركيون المزيد من المال مقابل ارتفاع هذه الأسعار.
 
وسجلت أسعار النفط الخام انخفاضا للأسبوع الثالث على التوالي بختام جلسات التداول بالأسواق الآجلة يوم الجمعة الماضية، حيث انخفضت عقود خام القياس العالمي برنت بـ0.7% مقارنة بنهاية الأسبوع السابق، وانخفضت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي0.6% وكان تحالف أوبك+ قد قرر مواصلة تطبيق القرار القاضي بزيادة إنتاج النفط بـ 400.000 برميل يوميا ابتداء من شهر أغسطس الماضي، ويستمر حتى ديسمبر المقبل.
 
 

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