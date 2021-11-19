أب بالشرقية يقيد نجليه بسلاسل ويتخلص منهما حرقا بمنزله لسوء سلوكهما.. فيديو

الشرقية_فتحية الديب

كشفت التحريات الأولية فى واقعة العثور على شقيقين متفحمين داخل منزلهما بقرية سنهوت التابعة لمركز منيا القمح، أن الأب مرتكب الواقعة، حيث وثق نجليه لسوء سلوكهما وأشعل النيران بهما، وتم القبض عليه.

ومن جانبه، أمر أحمد قرطام، وكيل النائب العام بنيابة منيا القمح، بإشراف المستشار محمد الجمل المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، نقل جثتى شقيقين لقى مصرعهما حرقا داخل منزلهما بقرية سنهوت التابعة لمركز منيا القمح ،إلى مشرحة مستشفى الأحرار، للتشريح.

تلقى اللواء محمد والى، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية، إخطارا من مركز شرطة منيا القمح؛ يفيد بلاغا بنشوب حريق بمنزل بقرية سنهوت دايرة المركز،ومصرع شقيقان.

دفعت قوات الحماية المدنية بسيارتي إطفاء للسيطرة على النيران، وانتقلت الأجهزة الأمنية وضباط البحث الجنائي بمركز منيا القمح إلى موقع البلاغ.

وتبين من التحريات الأولية العثورعلى جثة "ا ش " 17 عاما وشقيقه" ش "14عاما متوفيين نتيجة اشتعال النيران بمنزل قديم مبنى من الطوب الأبيض، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 40963 جنح منيا القمح لسنة 2021.

وتوصلت التحريات الأولية أن الأب 47 عاما عربجى، كان قد وثق نجليه بالسلاسل الحديدية لتأديبهما وذلك لتسببهما فى عمل مشاكل له، وفوجئ الجيران بانبعاث النيران من المنزل، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق،وتم التحفظ على الجثتين تحت تصرف النيابة العامة بمنيا القمح.

فيما تحفظت الأجهزة الأمنية على الأب لاستجوابه وبيان سبب نشوب الحريق بالمنزل، وجارى تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة.