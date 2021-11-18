70 صورة مبهرة من داخل العاصمة الإدارية الجديدة قبل انتقال الحكومة

كتب أحمد حسن

فى أقل من 6 سنوات تحول الحلم للحقيقة.. العاصمة الإدارية هى مشروع مصر المستقبل، وأصبحت أحد رموز الجمهورية الجديدة والتى جذبت أنظار العالم أجمع.. أيام قليلة وتنتقل الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وينشر اليوم السابع أبرز 70 صورة حول مختلف مشروعات ومعال العاصمة الإدارية الجديدة.

ويقع الحى الحكومى على مساحة 1.5 مليون م2، بما يعادل 360 فدانا، تشغل المنشآت منها 250ألف م2، بما يعادل 60 فدانا، بإجمالى مسطحات بنائية 2مليون م2، بنسبة بنائية20%، والباقى مسطحات خضراء وطرق، ويشمل المشروع 10 مجمعات وزارية بإجمالى 34 وزارة بالإضافة لمبنى رئاسة مجلس الوزراء ومبنى مجلس النواب ومحور رئيسى يتوسط المبانى الوزارية بمسطح 430 ألف م2.

والعاصمة الإدارية، لن تقتصر فقط على مبانى للوزارات فقط، بل تشمل تطور فى فكر الحكومة وأدائها خلال الفترة المقبلة، وانتهت الحكومة من إعداد دليلاً استرشادياً ليكون بمثابة وثيقة تُحدد دور ومسئولية كل جهة مشاركة في عملية الانتقال، مدعومة بمؤشرات لقياس الأداء، وتم تقسيم خطة انتقال الموظفين للعاصمة الإدارية إلى أنشطة رئيسية تختص جهات محددة بتنفيذها، مثل: البنية المعلوماتية، والموارد البشرية، ومُحفزات الانتقال إلى العاصمة الجديدة، والتي يأتي من بينها توفير وحدات سكنية للموظفين الذين سيتم نقلهم من خلال تقديم تسهيلات للدفع، للتيسير عليهم، وكذا وسائل المواصلات التي سيتم توفيرها، وخطوط سيرها.

ويتضمن الحى الحكومى، 34 مبنى وزاريا، ومبنى مقر رئاسة مجلس الوزراء وكذا مجلس النواب، ومبنى هيئة الرقابة الإدارية، وبلغت نسبة تنفيذ الحى الحكومى بلغت 100%، حيث تم الانتهاء من الهيكل الإنشائى بنسبة 100%، وأعمال الواجهات بنسبة 98%، والمبانى الداخلية بنسبة 100%، وتم تسليم 234 (دور – سطح –بدروم) بالإضافة إلى 2086 غرفة خدمية .

وسيتم نقل الموظفين سيكون من خلال القطار السريع بالإضافة إلى إنشاء «ترام»، يقل العاملين من أمام استاد القاهرة إلى الحى الحكومى، كما تم الانتهاء من شبكة الطرق داخل حى الوزارات.



البرج الايقونى ومنطقة الاعمال المركزية (1)



البرج الايقونى ومنطقة الاعمال المركزية (2)



البرج الايقونى ومنطقة الاعمال المركزية (3)



الحى الحكومى (1)



الحى الحكومى (2)



الحى الحكومى (3)



الحى الحكومى (4)



الحى الحكومى (5)



الحى الحكومى (6)



الحى الحكومى (7)



الحى الحكومى (8)



الحى الحكومى (9)



الحى الحكومى (10)



الحى الحكومى (11)



الحى الحكومى (12)



الحى السكنى (1)



الحى السكنى (2)



الحى السكنى (3)



الحى السكنى (4)



حى الفيلات وجاردن سيتى (1)



حى الفيلات وجاردن سيتى (2)



حى الفيلات وجاردن سيتى (3)



حى الفيلات وجاردن سيتى (4)



شقق موظفوا العاصمه الإداريه (1)



شقق موظفوا العاصمه الإداريه (2)



شقق موظفوا العاصمه الإداريه (3)



شقق موظفوا العاصمه الإداريه (4)



شقق موظفوا العاصمه الإداريه (5)



شقق موظفوا العاصمه الإداريه (6)



شقق موظفوا العاصمه الإداريه (7)



شقق موظفوا العاصمه الإداريه (8)



مبنى البرلمان (1)



مبنى البرلمان (2)



مبنى البرلمان (3)



مبنى برلمان العاصمه



مداخل العاصمه الادارية (1)



مداخل العاصمه الادارية (2)



مداخل العاصمه الاداريه (2)



مداخل العاصمه الاداريه (3)



مداخل العاصمه الاداريه



مداخل العاصمه



مدينة الثقافة والفنون (2)



مدينة الثقافة والفنون (3)



مدينة الثقافة والفنون (4)



مدينة الثقافة والفنون (5)



مدينة الثقافة والفنون (6)



مدينة الثقافة والفنون (7)



مدينة الثقافة والفنون (8)



مدينة الثقافة والفنون (9)



مدينة الثقافة والفنون (10)



مدينة الثقافة والفنون (11)



مدينة الثقافة والفنون (12)



مدينة الثقافة والفنون (13)



مدينة الثقافة والفنون (14)



مدينة الثقافة والفنون (15)



مدينة الثقافة والفنون (16)



مدينة الثقافة والفنون (18)



مدينة الثقافة والفنون (19)



مدينة الثقافة والفنون (20)



مدينة الثقافة والفنون (21)



مدينة الثقافة والفنون (22)



منطقة النهر الأخضر والحدائق المركزية (1)



منطقة النهر الأخضر والحدائق المركزية (2)



منطقة النهر الأخضر والحدائق المركزية (3)



منطقة النهر الأخضر والحدائق المركزية (4)



مونوريل العاصمه الاداريه (1)



مونوريل العاصمه الاداريه (2)



مونوريل العاصمه الاداريه (3)