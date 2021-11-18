4 عناصر غذائية تحمي العظام من الكسر.. منها فيتامين د و ك

فاطمة ياسر

عند التقدم في العمر، وعدم اتباع الأنظمة الغذائية الجيدة والصحية، يتعرض الكثيرون للإصابة بكسر شديد في الجسم، ولتجنب هذا الأمر والحفاظ علي صحة العظام وتقويتها عليك قراءه الأسطر القادمة، وذلك وفقا للتقرير المنشور عبر موقع "facty".

أكد التقرير، أن الحفاظ على صحة العظام أمر ضروري، فتحتوي العديد من الأطعمة على معادن وفيتامينات التي تساهم في صحة العظام، ومنها:

-الكالسيوم في الألبان يبني العظام:



الكالسيوم هو المكون الرئيسي للعظام، فيساهم في سلامة الهيكلية العظمية، ويساعد استهلاك الكالسيوم كجزء من نظامك الغذائي اليومي في نمو العظام للأطفال والمراهقين ويحافظ على فقدان معادن العظام لدى النساء بعد سن اليأس.

-الحفاظ على العظام بالفوسفور المتواجد في المكسرات:



يدعم الفوسفور والكالسيوم صحة العظام والحفاظ عليها، ففي الكثير من الأحيان لا تحتوي النظم الغذائية عليها، وتزداد الإصابة بالكسور، ولذا عليك الإكثار من تناول اللوز فهو غني بالعناصر الغذائية التي تحافظ على صحة العظام.

-فيتامين ك يقلل من كسور العظام:



ثبت أن فيتامين ك أنه يزيد من كثافة المعادن في العظام، ويقلل من احتمالية الإصابة بكسور العظام لدى الأشخاص المصابين بهشاشة العظام.، كما يعمل فيتامين د وفيتامين ك معًا لزيادة كثافة العظام، ولذا ينصح بتناول الخضراوات ذات الأوراق الخضراء كاللفت ، والكرنب الأخضر ، والبروكلي ، والسبانخ ، والملفوف ، والخس.

-فيتامين د يدعم صحة العظام:



فيتامين د ضروري لصحة العظام، فالنظام الغذائي الذي يحتوي على نسبة عالية من الكالسيوم له قدرة محدودة على الحفاظ على صحة العظام إذا لم يكن لدى الشخص مستوى كافٍ من فيتامين د ، مما يساعد الجسم على امتصاص الكالسيوم، ولذا ينصح بتناول حصة واحدة من الأسماك الدهنية كافية لتلبية احتياجاتك اليومية من فيتامين د.