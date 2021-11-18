10 أسرار عن الطعام الياباني وراء حياتهم الطويلة.. تعرف عليها

كتبت ميرفت رشاد

تصدر اليابانيون قائمة طول العمر وفقا للتقرير متوسط العمر المتوقع لعام 2019، فما هو سر العادات الغذائية المتبعة في اليابان؟.. خلال السطور القادمة سنتعرف على هذه الأسرار وفقا للتقرير المنشور بموقع "timesofindia".

ما هو النظام الغذائي الياباني؟

بالمقارنة مع بقية العالم فإن النظام الغذائي الياباني يشمل المأكولات البحرية وفول الصويا والأطعمة المخمرة والشاي والأسماك، في النظام الغذائي الياباني، ستجد تركيزًا أقل على اللحوم (بما في ذلك لحم البقر) والسكر والبطاطس ومنتجات الألبان والفواكه أيضًا.

يُعرف النظام الغذائي الياباني بأنه أحد أكثر الأنظمة الغذائية توازناً في العالم، وبالتالي، يميل الناس إلى الحصول على بشرة رائعة وحياة أطول أيضًا.

الأكل ببطء





يميل اليابانيون حرفيًا إلى الاستمتاع بطعامهم عن طريق مضغه بشكل صحيح وببطء، يمنحهم هذا الوقت للتواصل بشكل جيد مع أسرهم وأصدقائهم، مما يزيد من ارتباطهم، وهكذا يظلون سعداء.

تناول الطعام في أطباق صغيرة





في اليابان لا يؤمن الناس بالشراهة ويأكلون الطعام فقط لملء بطونهم وبالتالي، سترى غالبًا اليابانيين يأكلون طعامهم في أطباق أصغر، وهذا يمنحهم الشبع دون إضافة سعرات حرارية إضافية.

شاربو الشاي





تُعرف اليابان بأنها بلد محبى الشاي، حيث يستمتع اليابانيون بتناول شاي ماتشا، المعروف باحتوائه على خصائص غذائية، فهو غني بمضادات الأكسدة وهو مفيد للبشرة .

يجب أن تأكل وجبة الإفطار

يقال إن الإفطار هو أهم وجبة في اليوم، يتم تضمين الأرز المطهو ​​على البخار مع عصيدة الأرز والسمك المشوي في وجبة الإفطار.

الأكل بوعي

"Hara Hachi Bun Me" ، وهو قول شائع في اليابان يُترجم تقريبًا إلى "تناول حتى تمتلئ معدتك بنسبة 80 في المائة" وهو شيء يلتزم به اليابانيون، إنهم لا يأكلون وجبة دسمة ويوقفون أنفسهم بوعي.

حلويات أقل

اليابانيون يكرهون السكر والمحليات، على الرغم من أن اليابان لديها الكثير من الحلويات الشعبية، إلا أن الناس الذين يعيشون هناك يميلون أكثر نحو الأطباق اللذيذة.

طرق الطهي

يميل اليابانيون أكثر نحو الأطعمة الأقل طهيًا، وبالتالي يختارون طرق الطهي مثل التبخير والتخمير والشواء وحتى القلي السريع، المطبخ الياباني قائم على استخدام القليل جدًا من الزيت.

الأطعمة التى تحتوى على فول الصويا

سهل الهضم ، فول الصويا مصدر جيد للكربوهيدرات والبروتين والدهون الجيدة، يمكن استخدامها لصنع أطعمة مختلفة مثل حليب الصويا (فول الصويا المخمر) من المعروف أن بروتين الصويا يعزز الطاقة بينما يساعد في بناء العضلات ، فهو يوازن الهرمون أيضًا مع تعزيز فقدان الوزن.

الأعشاب البحرية في النظام الغذائي

تعتبر الأعشاب البحرية عنصرًا أساسيًا في النظام الغذائي الياباني وتأتي في أشكال مختلفة،إنها مليئة بالمعادن والفيتامينات ومن المعروف أنها غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية.

تناول الأرز بدلاً من الخبز

يجب أن تكون قد شاهدت هذا في معظم المطاعم اليابانية أنه لا يوجد خبز في أطباقهم الرئيسية، لأن اليابانيين يحبون الأرز كثيرًا ولا يحبون الخبز ، كما أن الخبز مصنوع من الدقيق المكرر الذي يكره اليابانيون تناوله.