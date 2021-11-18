اليوم السابع
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الخميس، 18 نوفمبر 2021 06:44 م
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نظافة الجيزة ترفع 11094 طن مخلفات من الشوارع

الخميس، 18 نوفمبر 2021 05:56 م
نظافة الجيزة ترفع 11094 طن مخلفات من الشوارع حملات نظافة - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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شنت هيئة نظافة وتجميل الجيزة، عدة حملات نظافة وتجريد، وكنس آلي، وتركيب أعلام، ودهانات شملت (( طريق الفيوم، خلف منطقة التجنيد بطريق الفيوم، وميدان النصر، وميدان الرماية، ومدخل مينا هاوس، وطريق مصر إسكندرية الصحراوي، وامتداد طريق مصر إسكندرية، وشارع حدائق الأهرام القديمة، وطريق المنصورية فيصل )) بنطاق حي الهرم .
 
كما نفذت فرق الحدائق حملات شملت أعمال ري المسطحات الخضراء بميدان الرماية، وقص وتهذيب الأشجار بشارع حدائق الأهرام القديمة، و (( فرد وتسوية الرمال والطمي تمهيداً للزراعة، وفرد النجيلة سابقة التجهيز ، وزراعة الأشجار، وزراعة النباتات والزهور، وري المسطحات الخضراء)) بمثلثة الرماية - طريق الفيوم بنطاق حي الهرم.
 
تم تنفيذ الحملات بناء على توجيهات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة ، ل شفيق جلال - رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة بشأن رفع كفاءة النظافة، والحدائق بنطاق حي الهرم.

الجيزة

المخلفات

النظافة

نظافة الجيزة

اخبار مصر

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