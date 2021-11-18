نائب عام ليبيا يتابع مع رئيس مفوضية الانتخابات توافر شروط الترشح الرئاسة

كتب: أحمد جمعة

استقبل النائب العام الليبى المستشار الصديق الصورفي مكتبه، عماد السائح ، رئيس مجلس المفوضية الوطنية الليبية العليا للانتخابات، لاستعراض جهود المفوضية الرامية إلى التحقق من توافر المترشحين - لانتخاب رئيس الدولة الليبية ومجلس النواب الليبي- على الشروط المقررة في التشريعات الناظمة للعملية الانتخابية، وعلى الأخص استيثاق المفوضية من انتفاء صدور حكم قضائي بعقوبة منصوص عليها في مواد الجنايات أو الجنح المخلة بالشرف في مواجهة المترشحين، من واقع سجلات النيابة العامة الليبية.

احتدم التنافس في الانتخابات الرئاسية الليبية، خلال الساعات الماضية، بعد إقدام عدد من الشخصيات المؤثرة والتي لها ثقل بأوراق ترشحها بشكل رسمي للانتخابات المزمع تنظيمها في البلاد 24 ديسمبر المقبل، وأعلن رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، مساء الأربعاء، ترشحه للانتخابات الرئاسية في ليبيا.

وأكد صالح في كلمة مسجله له أنه سيحرص على توحيد المؤسسات ودعم الأمن ووضع آلية للمحاسبة والرقابة، مؤكدا أن المصالحة الوطنية ركن أساسي لاستقرار ليبيا، موضحا أنه حريص على استرداد مكانة ليبيا وعزها وعلى أن تكون الحكومة حيث يكون المواطن الليبي.

وأشار رئيس مجلس النواب الليبى إلى أنه سيعمل على خلق سياسة خارجية مبنية على المصالح الوطنية وعدم السماح بالتدخل الخارجي في شؤون ليبيا، وأيضاً "تطوير مؤسسات المجتمع المدني لما لها من دور هام في تنمية البلاد".

وشدد رئيس مجلس النواب الليبي على تنفيذ خطة اقتصادية شاملة وإلغاء مركزية القرار في خطة التنمية، مضيفا أنه سيعمل على عودة النازحين والمهجرين وتمكينهم من استعادة ممتلكاتهم وحرياتهم.

في ذات السياق، قدم رئيس تكتل إحياء ليبيا، الدكتور عارف النايض، أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية، المزمع عقدها في الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل، بمقر المفوضية في مدينة بنغازي.

وقال الدكتور عارف النايض فى كلمة له أثناء تقديمه لأوراق ترشحه "تشرفت منذ قليل بتقديم طلب ترشحي إلى رئاسة دولة ليبيا للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات"، مثمنا في الوقت ذاته استعدادات المفوضية والجهود التي يبذلها الشباب والشابات من المتطوعين فيها.

وشكر النايض الشباب والشابات في تكتل إحياء ليبيا على كل مجهوداتهم في تجهيز ملف الترشح، وكل من شارك في الترتيب للتزكيات، متمنيا لجميع المترشحين في الانتخابات البرلمانية والرئاسية التوفيق، مضيفا أن الانتخابات حلم لطالما راود الشعب الليبي الأبي.

ويعد الدكتور عارف علي النايض، شخصية عامة ليبية قيادية، ورئيس حركة إحياء ليبيا، وعمل سفيرا ومبعوثا خاصا في عدة دول. كما عمل الدكتور عارف النايض، أستاذا ومحاضرا في عدد من الجامعات المحلية والدولية، ومؤسساً لعدد من المراكز البحثية والعلمية من بينها مجمع ليبيا للدراسات المتقدمة، ومؤسسة كلام للبحوث والإعلام، ويتمتع النايض، بخبرة تناهز 25 عامًا في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالتوازي مع مساعيه الأكاديمية.

فيما تقدم المشير خليفة حفتر بأوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية إلى المفوضية العليا للانتخابات، من مقرها فى مدينة بنغازى، وأكد حفتر فى كلمة له عقب تقديم أوراق ترشحه والمستندات المطلوبة أن ترشحه ليس طلبا للسلطة بل لقيادة الشعب الليبي في مرحلة مصيرية.