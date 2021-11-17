التعليم تعلن معايير وآليات عقد امتحان الصف الرابع الابتدائى خلال أيام

كتب محمود طه حسين

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إعلان معايير وآليات امتحان الصف الرابع الابتدائي خلال الأيام المقبلة قبل عقد الامتحان المقرر له نهاية الشهر الجارى وبداية ديسمبر المقبل.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت فى وقت سابق، تفاصيل عقد امتحان الصف الرابع الابتدائى، موضحا أن لكل مادة اختبار يعقد على مستوى المدرسة وليس امتحان مجمع لجميع المواد الدراسية، مضيفا أن المدرسة تنظم عقد الامتحانات بحيث يتم توزيع المواد الدراسية على عدة أيام، بحيث لا تعقد جميع الامتحانات فى يوم واحد، لافتا إلى أن اليوم الدراسى قد يعقد فيه امتحان مادتين وكل مدرسة ستنظم عقد الاختبارات.

وأوضحت، أن مدة زمن الامتحان وقت الحصة العادية، لافتة إلى أن الهدف من تقييم الطلاب هو التأكد من تحقيق نواتج التعلم فى الدروس، مضيفا أن الطلاب فى الترم الأول من العام الدراسى الحالى يؤدون امتحانين فقط، الأول فى أواخر نوفمبر وأوائل ديسمبر المقبل بشرط أن يجمع هذا الامتحان نواتج التعلم الدروس التى تعلمها الطالب منذ بدء العام الدراسى حتى موعد عقد الامتحان، أما الامتحان الثانى هو اختبار نهاية الفصل الدراسى الأول ويعقد فى موعده وفق المحدد فى خريطة العام الدراسى الجديد.