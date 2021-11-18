اليوم السابع
Ads
الخميس، 18 نوفمبر 2021 01:13 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

مصرع عامل سقط عليه "أسانسير" مطعم فى المحلة

الخميس، 18 نوفمبر 2021 11:40 ص
مصرع عامل سقط عليه "أسانسير" مطعم فى المحلة جثه - أرشيفية
الغربية مصطفى عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لقي عامل بأحد المطاعم الشهيرة بمدينة المحلة الكبرى فى محافظة الغربية مصرعه، إثر سقوط أسانسير خاص بمخبز المطعم عليه، وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى العام، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تلقي اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور قسم أول المحلة، بورود إشارة من مستشفى المحلة الكبرى، بوصول عامل بمطعم شهير بمنطقة المحجوب جثة هامدة.

وتبين من الفحص أثناء عمله بمخبز المطعم سقط عليه الأسانسير، ولقي مصرعه في الحال، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

 

 

 


مدير أمن الغربية

المحلة

مستشفى المحلة الكبرى

سقوط اسانسير بالمحلة

امن الغربية

اخبار الحوادث

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة