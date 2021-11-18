مصرع عامل سقط عليه "أسانسير" مطعم فى المحلة

الغربية مصطفى عادل

لقي عامل بأحد المطاعم الشهيرة بمدينة المحلة الكبرى فى محافظة الغربية مصرعه، إثر سقوط أسانسير خاص بمخبز المطعم عليه، وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى العام، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تلقي اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور قسم أول المحلة، بورود إشارة من مستشفى المحلة الكبرى، بوصول عامل بمطعم شهير بمنطقة المحجوب جثة هامدة.

وتبين من الفحص أثناء عمله بمخبز المطعم سقط عليه الأسانسير، ولقي مصرعه في الحال، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.