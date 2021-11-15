اليوم السابع
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مصرع عامل محارة وإصابة آخر سقطت بهما "سقالة خشبية" في طوخ

الإثنين، 15 نوفمبر 2021 05:59 م
مصرع عامل محارة وإصابة آخر سقطت بهما "سقالة خشبية" في طوخ سقالة خشبية-أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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شهدت قرية عرب الحصوة بالوحدة المحلية بالدير دائرة مركز شرطة طوخ، مصرع عامل محارة وإصابة آخر، إثر سقوط سقالة خشبية بهما أثناء عملهما بتشطيب واجهة مدرسة القرية، جرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى بنها التعليمي، ونقل المصاب لمستشفى بنها الجامعى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقي اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد تامر موسى مأمور مركز شرطة طوخ، بورود بلاغ من عمليات النجدة بسقوط سقالة خشبية بعاملين أثناء تشطيب واجهة مدرسة عرب الحصوة دائرة المركز.

علي الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص، تبين أنه أثناء قيام كلا من أحمد أشرف حسانين،  30 سنة، عامل محارة، مقيم بقرية كفر منصور دائرة المركز،  توفى إثر إصابته بكسر بقاع الجمجمة ونزيف داخلى بالمخ، وعلى أحمد عبد الرحمن، 30 سنة، مصاب بكسور وكدمات متفرقة بالجسم، ومقيم بقرية المنزلة، دائرة المركز، بتشطيب واجهة مدرسة  عرب الحصوة سقطت بهم السقالة الخشبية ما إدي إلى إصابتهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.


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