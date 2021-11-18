اليوم السابع
Ads
الخميس، 18 نوفمبر 2021 04:26 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

مستشار الرئيس للصحة: تطعيم 390 ألف مواطن مصرى يوميا

الخميس، 18 نوفمبر 2021 03:13 م
مستشار الرئيس للصحة: تطعيم 390 ألف مواطن مصرى يوميا مستشار الرئيس للصحة خلال التوعية بأهمية لقاح كورونا
كتبت أمل علام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس لشئون الصحة والوقاية، إنه يتم يوميا تطعيم 390 ألف مواطن مصرى، مؤكدا توافر جميع أنواع اللقاحات فى مصر، حيث إن الدولة دفعت 4.7 مليون دولار للحصول على التطعيمات، بخلاص مصاريف شحن ونقل هذه اللقاحات.

 

WhatsApp Image 2021-11-18 at 12.55.48 PM
الدكتور عوض تاج الدين والدكتور اشرف حاتم والدكتور طارق صفوت  

 

قال مستشار الرئيس خلال مؤتمر للأمراض الصدرية أقيم فى القاهرة للتوعية بأهمية تلقى لقاح كورونا: "استطعنا عمل اتفاقية لصنع اللقاحات فى مصر، ولدينا جدول زمنى بكمية اللقاحات ومصادرها، كما تم توفير لقاحات كورونا من مرفق كوفاكس والتى تضاف إلى هذه الكمية، ومعظم هذه اللقاحات تم توفيرها فى مختلف محافظات مصر"، مؤكدا ندرس جيدًا احتمالية دخول فئات أخرى للحصول على هذه اللقاحات وجميعنا حريصين على صحة المواطن المصرى وندرس الموضوع بدقة شديدة جدا، ولابد أن يكون اللقاح معتمدا من بلد المنشأ، لاتاحته للمواطنين.

 

وأضاف، أن جميع الآثار الجانبية التى ظهرت بعد تلقى اللقاح كانت بسيطة جدا، مثل حدوث تكسير بالجسم، وألم مكان الحقن، موضحًا أن تطعيم الأنفلونزا الموسمية له نفس الآثار الجانبية.


كورونا

لقاح كورونا

الجمعية العلمية للشعب الهوائية

لقاح فيروس كورونا

حملة نحكم عقلنا ونتطعم كلنا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة