اليوم السابع
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محاكمة الزوج قاتل زوجته أثناء تنفيذ حكم حضانة الأطفال بالدقهلية.. لايف

الخميس، 18 نوفمبر 2021 01:48 م
محاكمة الزوج قاتل زوجته أثناء تنفيذ حكم حضانة الأطفال بالدقهلية.. لايف
الدقهليه شريف الديب

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قدم "اليوم السابع" بثا مباشرا من محكمة جنايات المنصورة، من جلسة محاكمة الزوج المتهم بقتل زوجته اثناء تنفيذ حكم حضانه لأولادها منه، بعد أن حصلت على حكم بضمهم منه.

وطالبت هيئة الدفاع عن المتهم من هيئة المحكمة، برئاسة المستشار السعودى يوسف الشربينى، وعضوية المستشارين وسام ماهر السيد وعبد الله عبد الله مطاوع، والسيد عبده منصور، وأمانة سر محمود السيد محمود، والسيد مصطفى رجب،  بتأجيل نظر الجلسة لمزيد الاطلاع على أوراق القضية.

وتلقي اللواء مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من مستشفى المنزلة العام، بوصول سيدة من مدينة المنزلة، مصابة بعدة طعنات نافذة ادعاء تعدى، وقد لفظت أنفاسها الأخيرة داخل المستشفى أثناء محاولة إنقاذها.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث القسم الى مكان البلاغ وبالفحص تبين قيامه بتوجيه طعنات نافذة لها أثناء تنفيذ حكم بضم أطفالها لحضانتها، وكشفت التحريات إلى وجود خلافات سابقة بين الزوج والزوجة منذ فترة، وقد ضم أطفالها عنوة عنها، الأولي طفلة تبلغ من العمر 13 عاما، وطفل أخر يبلغ من العمر 7 أعوام ورفعت دعوي ضم للأطفال، ومنذ فترة بسيطة حصلت الأم على حكم من محكمة الأسرة يضم الأطفال، وأثناء ذهابها رفقة المحامية لتنفيذ قرار المحكمة بتمكينها من الصغار وتسليمها إليهم بأحد ضواحي مدينة المنزلة بجوار الجامع الكبير، قام الزوج فجأة بإشهار سلاح أبيض مسددا طعنتين إليها في الصدر والبطن نقلت على إثر إصابتها إلى مستشفى المنزلة العام، ودخلت إلى غرفة العمليات نظرًا لخطورة الحالة، وتوفت في الحال، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة وتحرير محضر بالواقعة.


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حضانة الاطفال

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