اليوم السابع
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محافظة الجيزة تنتهى من إصلاح كسر ماسورتى مياه بالعمرانية وأوسيم

الخميس، 18 نوفمبر 2021 04:23 م
محافظة الجيزة تنتهى من إصلاح كسر ماسورتى مياه بالعمرانية وأوسيم كسر ماسورة - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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أعلنت محافظة الجيزة انتهاء شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، من إصلاح ماسورة مياه ومحبس مياه بجوار محطة مترو ضواحي الجيزة بعزبة البحبوحى عمرانية شرقية وتم إصلاح الماسورة والمحبس بالتعاون مع مرفق المياه والشرب.
 
وفى السياق أكدت المحافظة أنه فور ورود بلاغ بوجود كسر ماسورة مياه بالطريق العمومي أمام الوحدة الصحية بقرية شنبارى بوحدة الكوم الأحمر بنطاق مركز أوسيم، وعليه تم استدعاء فرق شركة مياه الشرب وبمعاونة رجال العمل الميداني بالوحدة المحلية بالكوم الأحمر، وعليه تم الانتهاء من إصلاح الماسورة وتسيير حركة المرور بالمنطقة.
 
وتابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مجهودات مديرية الطرق في الانتهاء من رصف وتطوير المنطقة من ميدان الرماية وشارع الهرم وحتى مدخل المنطقة الأثرية لما لذلك القطاع من أهمية حيوية خاصة وإنه يشهد كثافات مرورية علي مدار اليوم.
 
كما تابع محافظ الجيزة نسب تنفيذ أعمال الرصف بشارع النيل السعيد بمركز ومدينة البدرشين، حيث تم فرد طبقة السن بعد رفع الطبقة المتهالكة للطريق وإزالة البروز والتعديات للمحال والمنشأت بالحارة الأولى وجارى استكمال أعمال التطوير بالطريق.

الجيزة

كسر ماسورة مياه

مياه الشرب

اخبار الجيزة

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