ما هى متلازمة الأكل العاطفي وكيف تؤثر مشاعرك على رغبتك في تناول الطعام؟

كتبت فاطمة خليل

كثير من الناس يلجأ إلى تناول الطعام عند الشعور بالحزن أو الفرح أو الغضب أو الملل وغيرها من المشاعر، وهذا ما يسميه خبراء الصحة متلازمة الأكل العاطفى، في هذا التقرير نتعرف على أسباب متلازمة الأكل العاطفى وأعراضه، بحسب موقع "كليفيلاند كلينيك".

س: ما هي متلازمة الأكل العاطفى؟



الأكل العاطفي هو آلية تأقلم طبيعية استجابةً للمشاعر القوية، ويمكن أن نسمى الأكل العاطفى "الأكل للهروب"، أو تغيير مشاعرنا.

وكشفت الأبحاث أن حوالي 75٪ من تناولنا للطعام يكون مدفوعًا عاطفياً بالمشاعر، فنحن لا نأكل لأننا جائعون، ولكن لأننا نشعر بالملل أو التوتر أو القلق.

هناك علاقة بيولوجية بين الأكل العاطفي والتوتر- أي أن جسمك يبدأ في إنتاج هرمون يسمى الكورتيزول عندما تبدأ في الشعور بالقلق أو الانزعاج يجعلنا الكورتيزول نشتهي الأطعمة السكرية أو الدهنية أو المالحة.

س: ما الذي يسبب الأكل العاطفي؟



الأكل العاطفي له العديد من الأسباب الجذرية ومنها:

صعوبة التمييز بين الجوع الجسدي والعاطفي



أثناء نشأتك، ربما اعتمدت على إشارات خارجية لإعلامك بأنك انتهيت من تناول الطعام، على سبيل المثال ، إذا كنت تتناول طبقًا من الطعام، فإن إحدى الإشارات الخارجية "عندما ينتهي طبقك، تكون قد انتهيت"، أو إذا قال لك أحد الوالدين، أنت بحاجة إلى إنهاء صحنك لتكون قد انتهيت ، بدلاً من تلك الإشارات الداخلية للانتباه إلى التوقف والبدء التي يقدمها لنا جسدنا.

الرجيم



غالبًا ما يؤدي اتباع نظام غذائي إلى الأكل العاطفي، لأن محاولة تقليل الأشياء غير الصحية غالبًا ما تعني أنك تحد من مقدار ما تأكله وتتخلص من بعض الأطعمة، حيث إن تناول الطعام المقيد هو أحد أكبر مسببات الأكل العاطفي.

القلق



القلق هو "محفز مهم" آخر للأكل العاطفي، وبينما يأكل الكثير من الناس عندما يشعرون بالقلق، يذهب الآخرون في الاتجاه المعاكس ولا يأكلون لأنهم يفقدون شهيتهم، حيث إن عواطفهم عظيمة جدًا ومكثفة لدرجة أنها تحل محل الشعور بالجوع، قد يكون هذا مشكلة لأننا نحتاج إلى طعام لمساعدتنا في التعامل مع التوتر والعواطف.

الضغوط الظرفية



يمكن أن ينشأ الأكل العاطفي أيضًا من الضغوط الظرفية على سبيل المثال، تسبب جائحة كورونا في تعطيل الروتين وأدى إلى العزلة والملل، مما خلق بيئة مثالية لتناول الطعام العاطفي.

التغيرات الموسمية



يمكن أن تؤدي التغيرات الموسمية مثل درجات الحرارة المنخفضة وغروب الشمس المبكر، وكذلك الإجازات، إلى نوبات من الأكل العاطفي.

س: ما هي علامات الأكل العاطفي؟



هناك العديد من العلامات التي تدل على أنك قد تكون شخصًا عرضة للأكل العاطفي:

-الرغبة الشديدة المفاجئة والعاجلة في تناول الطعام فالأكل العاطفي يأتي فجأة وقد يكون له إلحاح.

-اشتهاء أطعمة معينة فقط لا تأتي الرغبة الشديدة في تناول الطعام فجأة فحسب، بل قد ترغب فقط في تناول أطعمة معينة