كيف يشخص الطبيب مرض النقرس من خلال الأعراض؟

كتبت فاطمة خليل

النقرس هو شكل شائع من التهاب المفاصل وهو مؤلم للغاية، عادة ما يصيب مفصلًا واحدًا في كل مرة (غالبًا مفصل إصبع القدم الكبير)، وهناك أوقات تزداد فيها الأعراض سوءًا وأوقات لا تظهر فيها أعراض، يمكن أن تؤدي نوبات النقرس المتكررة إلى التهاب المفاصل النقرسي، وهو شكل متفاقم من التهاب المفاصل، في سلسلة "اطمن على نفسك" نتعرف على كيفية تشخيص الطبيب لمرض النقرس من خلال الأعراض.

كيف يتم تشخيص النقرس؟



بحسب ما ذكر موقع مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها الأمريكية "CDC"، يشخص الطبيب النقرس من خلال تقييم الأعراض ونتائج الفحص البدني والأشعة السينية والاختبارات المعملية.

لا يمكن تشخيص النقرس إلا أثناء فترات زيادة الأعراض سوءاً، عندما يكون المفصل منتفخًا ومؤلماً وعندما يكشف تحليل الدم عن بلورات حمض اليوريك في المفصل المصاب.

تشخيص النقرس من خلال الأعراض



تبدأ نوبات النقرس فجأة ويمكن أن تستمر لأيام أو أسابيع يتبع هذه التوهجات فترات طويلة من الهدوء - أسابيع أو شهور أو سنوات - بدون أعراض قبل أن تبدأ نوبة أخرى.

يحدث النقرس عادةً في مفصل واحد فقط في كل مرة غالبًا ما توجد في إصبع القدم الكبير إلى جانب إصبع القدم الكبير، فإن المفاصل التي تتأثر بشكل شائع هي مفاصل إصبع القدم الصغرى والكاحل والركبة.

قد تشمل الأعراض في المفصل المصاب:

-ألم ، عادة ما يكون شديدًا

-تورم

-احمرار