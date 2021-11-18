اليوم السابع
Ads
الخميس، 18 نوفمبر 2021 01:15 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

غضب سيد قشطة.. حاولنا ناخد أكله ونشوف رد فعله بحديقة حيوان الجيزة.. فيديو

الخميس، 18 نوفمبر 2021 11:27 ص
غضب سيد قشطة.. حاولنا ناخد أكله ونشوف رد فعله بحديقة حيوان الجيزة.. فيديو سيد قشطة يتناول وجبة الإفطار بحديقة حيوان الجيزة
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكتر حاجة ممكن يغضب منها فرس النهر ، أن يحاول أحد أخذ الطعام منه، وخاصة أفراد أسرته، أجرى اليوم السابع، زيارة لبيت فرس النهر وحاولنا نطعمه.
 
لفرس النهر مأكولات متميزة بكميات كبيىرة، من بينها الفينو والبطيخ والجزر والبرسيم والدريس، وتمتلك حديقة الحيوان بالجيزة عدد كبير من فرس النهر، ورصدنا كميات الفينو والبطيخ والجزر والبرسيم التى يأكلها يوميا.
 
 
الغريب أن "سيد قشطة" يأكل يوميا عسل وعيش فينو وبطاطا وجزر ويقدمها له، "عم محمد" حارس بيت فرس النهر، كنوع من المكافآت بشكل مستمر، وهو ما يجعله مطيعا له.
 
وتتخذ حديقة الحيوان عدة اجراءات للحفاظ على الحيوانات، من أهمها المتابعة البيطرية طبقا للاحتياجات الخاصة بكل حيوان عن طريق ترمومتر خاص بكل حيوان، ومتابعة مستمرة من قبل الأطباء البيطريين لجميع الحدائق.
 
سيد قشطة يتناول وجبة الإفطار بحديقة حيوان الجيزة
سيد قشطة يتناول وجبة الإفطار بحديقة حيوان الجيزة

سيد قشطة بحديقة حيوان الجيزة
سيد قشطة بحديقة حيوان الجيزة

 


فرس للنهر

سيد قشطة

حديقة الحيوان

حديقة حيوان الجيزة

الجيزة

الحيونات

الطقس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

فسحة ببلاش.. شاهد حديقة الحيوان بالجيزة هتشوف أغرب الحيوانات والطيور

الجمعة، 12 نوفمبر 2021 02:45 م

بـ"سندوتشات العسل الأسود والذرة المسلوقة" برامج تحفيزية للحيوانات بحديقة حيوان الجيزة

الخميس، 28 أكتوبر 2021 05:06 م

حقيقة تربية "فراخ" فى بيت الزرافة بحديقة حيوان الجيزة.. الدجاجة بـ600 جنيه ووظيفتها الرئيسية أكل البراغيث والحشرات.. والحديقة تجمع الغزال والدجاج والزراف فى بيت واحد حفاظا على روحها المعنوية.. صور

الإثنين، 11 أكتوبر 2021 07:00 ص

إقبال كثيف على حديقة الحيوان بالجيزة قبل بداية العام الدراسى

الجمعة، 08 أكتوبر 2021 11:53 ص

الحدائق تستقبل زوارها احتفالا بانتصارات أكتوبر.. حديقة حيوان الجيزة كاملة العدد.. عروض ترفيهية اليوم وغدا بحدائق القاهرة.. والدخول مجانا وتخفيضات 50% بمطاعم وكافيهات الحديقة الدولية

الخميس، 07 أكتوبر 2021 04:08 م

الأسد ينتظر وجبة الحمير وزئيره يهز حديقة حيوان الجيزة.. فيديو

الخميس، 07 أكتوبر 2021 12:29 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة