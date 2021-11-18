غضب سيد قشطة.. حاولنا ناخد أكله ونشوف رد فعله بحديقة حيوان الجيزة.. فيديو

كتب سيد الخلفاوى

أكتر حاجة ممكن يغضب منها فرس النهر ، أن يحاول أحد أخذ الطعام منه، وخاصة أفراد أسرته، أجرى اليوم السابع، زيارة لبيت فرس النهر وحاولنا نطعمه.

لفرس النهر مأكولات متميزة بكميات كبيىرة، من بينها الفينو والبطيخ والجزر والبرسيم والدريس، وتمتلك حديقة الحيوان بالجيزة عدد كبير من فرس النهر، ورصدنا كميات الفينو والبطيخ والجزر والبرسيم التى يأكلها يوميا.

الغريب أن " سيد قشطة " يأكل يوميا عسل وعيش فينو وبطاطا وجزر ويقدمها له، "عم محمد" حارس بيت فرس النهر، كنوع من المكافآت بشكل مستمر، وهو ما يجعله مطيعا له.

وتتخذ حديقة الحيوان عدة اجراءات للحفاظ على الحيوانات، من أهمها المتابعة البيطرية طبقا للاحتياجات الخاصة بكل حيوان عن طريق ترمومتر خاص بكل حيوان، ومتابعة مستمرة من قبل الأطباء البيطريين لجميع الحدائق.