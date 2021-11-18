اليوم السابع
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ضبط 46 طن أدوية بيطرية منتهية الصلاحية فى حملة تموينية مكبرة بالإسماعيلية

الخميس، 18 نوفمبر 2021 06:00 م
ضبط 46 طن أدوية بيطرية منتهية الصلاحية فى حملة تموينية مكبرة بالإسماعيلية ضبط 46 طن أدوية بيطرية منتهية الصلاحية بالإسماعيلية
الإسماعيلية السيد فلاح

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تمكنت الأجهزة الرقابية بالتعاون من الأجهزة المعنية في محافظة الإسماعيلية، خلال حملة تموينة مكبرة قامت بها للرقابة على المحال التجارية ومنافذ البيع بها من ضبط أكثر من 46 طنًا من الأدوية البيطرية منتهية الصلاحية بأحد المصانع. 
 
أشرف علي الحملة المهندس حامد إبراهيم، مدير عام التموين، والدكتور حامد موسي الأقنص، مدير مديرية الطب البيطري، ضمت مسئولى الرقابة التموينية، والجهات المعنية، وبالاشتراك مع شرطة المسطحات بقيادة العميد معمر يونس، مفتش المنطقة، والمقدم يونان جرجس، رئيس قسم مسطحات القنطرة شرق وبالاشتراك مع حملة من إدارة تموين القنطرة شرق. 
 
واستهدفت الحملة الرقابة على محال الأسمدة والمبيدات الزراعية وعدد من المخازن، بمركز ومدينة فايد وقرية أبو سلطان، وأسفرت الحملة عن ضبط  83  طنا من الأسمدة وذلك فى عدة محلات بدون تراخيص. 
 
وضبط كميات من الأدوية البيطرية والتي وصلت زنتها  إلى 46 طنا، لدى مخازن احد الشركات بابوسلطان بالإسماعيلية، كما تم ضبط 263 طنا من الأعلاف ومستلزمات التصنيع، وأعلاف فى مخازن، وأعلاف داهل مصنع بدون ترخيص، كما تم طن من المبيدات بأحد محلات بيع المبيدات. 
 
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