ضبط 33 قطعة سلاح وتنفيذ 1275 حكما قضائيا و4 قضايا مخدرات فى سوهاج

سوهاج محمود مقبول

وجهت مديرية أمن سوهاج حملة أمنية مكبرة استهدفت تجار الأسلحة النارية غير المرخصة وتجار المواد المخدرة والهاربين من تنفيذ أحكام، وتم ضبط 33 قطعة سلاح متنوعة و4 قضايا اتجار بالمواد المخدرة، وتم تنفيذ 1275 حكما قضائيا متنوعا، فتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين والمضبوطات، وجار العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق.

جاءت الحملة بإشراف اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير الأمن وفـي إطار سياسة الوزارة الهادفة بضرورة التواجد الأمني وبث الطمأنينة بين المواطنين لاستعادة ثقتهم في جهاز الشرطة وتأكيداً علي قدرة الأجهزة الأمنية علي فرض هيبة الدولة وسيادة القانون.

ترأس الحملة اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية والعميد على اعمارى رئيس مباحث المديرية وأشترك فيها ضباط إدارات البحث الجنائي والمرور والتموين والمرافق والمسطحات ووحدات مباحث المراكز والأقسام مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن ففى مجال ضبط الأسلحة النارية والذخائر الغير مرخصة 2 بندقية الية عيار 7,62×39 و5 بندقية خرطوش عيار 12 وطبنجة حلوان عيار 9 مم و 4 فرد خرطوش عيار 12 محلى الصنع و15 فرد روسى محلى الصنع و5 قطع سلاح أبيض بإجمالى 33 قطعة سلاح متنوعه.

وفي مجال مكافحة جرائم المخدرات تم ضبط "19" قطعة لمادة الحشيش المخدر تزن "120" جراما و"17" لفافة لمادة الشابو المخدر تزن "100" جرام ومبلغ مالى "1400" جنيه وهاتف محمول وسلاح أبيض عبارة عن "خنجر" حيازة عامل ومقيم قسم طهطا.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه السلاح الأبيض بقصد الدفاع.

وعلى جانب آخر، تمكن ضباط وحدة مباحث قسم جرجا من ضبط عاملين بقسم جرجا وبحوزتهما "4" قطع لجوهر الحشيش المخدر تزن "12" جراما وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنها الضبط اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد التعاطى، وضبط "3" أقراص تامول مخدر حيازة عامل ومقيم بندر جرجا.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التعاطى، وتم ضبط "3" قطع لجوهر حشيش مخدر تزن "10" جرامات حيازة عامل ومقيم قسم جرجا، وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التعاطى.

وفي مجال ضبط الأسلحة محدثات الصوت، تمكن ضابط وحدة الاشتباه من ضبط رشاش صوت "محدث صوت" وبه خزنة معدنية خالية من الطلقات عامل ومقيم مركز البلينا والمطلوب فى قضية "تبديد".

وفي مجال ضبط حالات الاشتباه تمكن ضباط وحدة مباحث الاشتباه من ضبط "21" حكما، وفى مجال الضبط والإحضار تمكن ضباط وحدة مباحث قسم طهطا من ضبط مسن بالمعاش مقيم قسم طهطا، والمطلوب ضبطه وإحضاره في قضية حريق عمد، وفي مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ "1275" حكما قضائيا متنوعا.