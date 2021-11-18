ضبط كميات من المواد المخدرة فى حملة أمنية بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

واصلت مديرية أمن الجيزة، شن الحملات الأمنية، لتطهير بؤر تجارة المواد المخدرة، ومطاردة المتورطين بالاتجار بها، وترويجها بين عملائهم بأنحاء المحافظة، وتمكن رجال المباحث خلال الحملة، من ضبط 27 متهما بحوزتهم مواد مخدرة متنوعة بين حشيش، وأقراص مخدرة، وهيروين، وبانجو، بالإضافة إلى مبالغ مالية وهواتف محمولة.

اعترف المتهمون بحيازتهم المواد المخدرة بقصد ترويجها والاتجار بها، لتحقيق مكاسب غير مشروعة، والنقود المضبوطة من حصيلة الاتجار، واستغلال الهواتف في التواصل مع عملائهم، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وأخطرت النيابات المختصة التحقيق.

وتنص المادة 33 من قانون العقوبات أن كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة يعاقب بدأ من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.