صور.. الأمير تشارلز يزور بيت الرزاز بالدرب الأحمر فى جولته بالقاهرة

كتبت : رباب فتحى

زار الأمير تشارلز، أمير ويلز بيت الرزاز بالقاهرة القديمة فى إطار جولته اليوم بالقاهرة بعد وصوله من الأردن ظهر اليوم الخميس فى أول جولة خارجية بعد وباء كورونا، وأعرب الأمير عن سعادته بالمعروضات التى تفقدها وتحدث مع صانعيها، مشيدا بدقتهم وحرفيتهم، وكان من بين الصانعين آية حمادة خريجة هندسة اتصالات التى عملت 5 سنوات ودخلت مدرسة متخصصة فى لندن ودرست منحة حول الخزف.

وتأتى زيارة الأمير تشارلز لبيت الرزاز فى إطار اهتمامه بالحرف التقليدية، ودعم بريطانيا لحفظ التراث الثقافى، إلى جانب مهارات الحرفيين.

وكان بيت الرزاز قد شهد صباح اليوم استعدادات مكثفة، فضلا عن استعدادات القائمين عليه لاستقبال الأمير تشارلز والوفد المرافق له، حيث قام الحرفيون والمصممون بإعداد معروضاتهم للعرض.

وتأتى زيارة الأمير تشارلز بعد زيارة تاريخية للمملكة الأردنية، تفقد خلالها معالم الأردن، وتعد هذه الزيارة الرسمية الثانية للأمير تشارلز والدوقة كاميلا إلى مصر بعد زيارتهما الأولى عام 2006، حيث زارا حينها مصر في إطار جولة عالمية شملت السعودية والهند بهدف تعزيز التفاهم والتسامح بشكل أفضل بين الأديان، ودعم مبادرات البيئة، وتشجيع فرص العمل والتدريب المستدامة للشباب.





وزار حينها الأمير تشارلز الأزهر وحديقة الأزهر وواحة سيوة وافتتح الجامعة البريطانية بالقاهرة، وقال فى كلمة ألقاها بجامعة الأزهر " أعتقد من كل قلبي أن الرجال والنساء المسئولين يجب أن يعملوا لاستعادة الاحترام المتبادل بين الأديان، وأن علينا بذل كل ما فى وسعنا للتغلب على انعدام الثقة الذى يسمم حياة الكثير من الناس. "

وكان الأمير تشارلز قد زار الغردقة كجزء من جولة شهر العسل مع الأميرة ديانا عام 1981.