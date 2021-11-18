صحة سوهاج والقومى للطفولة ينظمان دورة توعية حول الممارسات الضارة للأطفال

سوهاج محمود مقبول

نظمت مديرية الصحة بسوهاج والمجلس القومي للأمومة والطفولة وعلى مدار يومين دورة تدريبية للفرق التابعة لإدارة الإعلام والتربية السكانية بمحافظة سوهاج، للتوعية بمخاطر الممارسات الضارة التي تقع على الأطفال، ومنها "ختان الإناث وزواج الأطفال".



وتناولت الدورة تعريف الطفل بأشكال الممارسات الضارة التي تقع عليه وكيفية محاربتها ورأي الأديان السماوية تجاه تلك الممارسات التي توقع أضرارا على الطفل مثل ختان الإناث والزواج المبكر، وتم أيضا التعريف بالقوانين التي تجرم مثل هذه الأفعال ومن يرتكبها أو يساعد على ارتكابها.

وجرى التعريف بالمجهودات والإجراءات التي اتخذتها الدولة للقضاء على مثل هذه العادات والممارسات الضارة تجاه الطفل، وأنه تم تخصيص رقم 16000 لنجدة الطفل والإبلاغ عن أى من هذه الممارسات الضارة ضده.

يذكر أن مديرية الشئون الصحية بسوهاج وبالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي مبادرة للفحص الطبى الشامل بـ6 دور رعاية أيتام بـ4 مراكز بمحافظة سوهاج، وهى سوهاج وأخميم وجرجا والبلينا.



يأتى ذلك في إطار حرص الدولة على الاهتمام بالأطفال والصحة العامة لجميع المواطنين وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتقوم المبادرة بإجراء الفحص الطبي الشامل للأطفال من كريمي النسب المقيمين في دور الرعاية.



ومن جانبها أشارت الدكتورة كريمة حامد وكيل وزارة الصحة بسوهاج، أن الفحوصات الطبية تشمل قياس نسبة الهيموجلوبين بالدم والوزن والطول وفحص الأسنان وفحص عام للجسم، وذلك للأطمئنان على الصحة العامة للأطفال وتحويل من يثبت إصابته لمستشفيات وزارة الصحة المتخصصة لصرف العلاج ومتابعة حالته، مضيفية أنه ستجرى متابعة دورية كل 3 أشهر لجميع الأطفال.

دورة تدريبية لإدارة الإعلام والتربية

دورة تدريبية لإدارة الإعلام والتربية

دورة تدريبية لإدارة الإعلام والتربية



دورة تدريبية لإدارة الإعلام والتربية