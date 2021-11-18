اليوم السابع
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شيخ الأزهر يبحث مع الأمير تشارلز أزمة تغير المناخ وكيفية مواجهتها.. صور

الخميس، 18 نوفمبر 2021 04:25 م
شيخ الأزهر يبحث مع الأمير تشارلز أزمة تغير المناخ وكيفية مواجهتها.. صور شيخ الأزهر والأمير تشارلز
كتب لؤى على

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بحث فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، مع الأمير تشارلز، ولي العهد البريطاني أمير ويلز، اليوم الخميس بالجامع الأزهر الشريف، أزمة تغير المناخ وما تفرضه من تحديات كبيرة تهدد العالم، والحلول الممكنة لمواجهتها.
 
وقال فضيلة الإمام الأكبر، إن نتائج القمة العالمية للمناخ "COP26" لم تأت على قدر الحاجة والمستوى المرجو منها، معربًا عن أمله في أن تسهم جهود المنصفين أمثال الأمير تشارلز في الدفاع عن حقوق الدول الفقيرة، وحث المجتمع الدولي أن تأخذ تلك الدول ومصالحها في الحسبان للتخفيف من معاناتها، مضيفا أنه قد شارك مؤخرًا في القمة العالمية التحضيرية لمؤتمر المناخ "COP26" بحضور عدد كبير من رموز وقادة الأديان في ضيافة البابا فرانسيس على أمل الإسهام في وضع الحلول المناسبة لتلك الأزمة العالمية، إلا أن النتائج لم تكن على المستوى المطلوب.
 
من جانبه؛ أوضح ولي العهد البريطاني، أنه قد قضى ما يزيد عن الأربعين عامًا في البحث عن حلول لتلك الأزمة العالمية، مؤكدًا أنه قد وجه دعوة صريحة إلى الحكومات المشاركة في COP26 وقمة مجموعة العشرين وغيرها من القمم العالمية ذات الشأن بأن توجه استثماراتها نحو مشاريع البنى التحتية، والمشروعات التي تساعد في الحفاظ على البيئة والتصدي للتغير المناخي، مؤكدا أنه لمس حرصا كبيرا في الحفاظ على البيئة وحمايتها من التلوث في تعاليم الإسلام وتعاليم الأديان الأخرى.
 
 
الامير-تشارلز-وزوجته-بالجامع-الازهر
الامير تشارلز وزوجته بالجامع الازهر

الامير-تشارلز-يتحدث-لشيخ-الازهر
الامير تشارلز يتحدث لشيخ الازهر

الامير-تشارلز-يصافح-قيادات-الازهر
الامير تشارلز يصافح قيادات الازهر

امير-ويلز-وشيخ-الازهر
امير ويلز وشيخ الازهر

جانب-من-اللقاء
جانب من اللقاء

جلسات-مباحثات-بين-شيخ-الأزهر-والامير-تشارلز
جلسات مباحثات بين شيخ الأزهر والامير تشارلز

حديث-ودى-بين-شيخ-الازهر-والامبر-تشارلز
حديث ودى بين شيخ الازهر والامبر تشارلز

شيخ-الازهر-والامير-تشارلز
شيخ الازهر والامير تشارلز

شيخ-الازهر-وحديث-مع-الامير-تشارلز
شيخ الازهر وحديث مع الامير تشارلز

شيخ-الازهر-يستقبل-الامير-تشارلز
شيخ الازهر يستقبل الامير تشارلز

شيخ-الازهر-يصطحب-الامير-تشارلز-وزوجته-فى-جولة-بالجامع-الازهر
شيخ الازهر يصطحب الامير تشارلز وزوجته فى جولة بالجامع الازهر

وصول-الامير-تشارلز-للجامع-الازهر-بصحبة-الامام-الاكبر
وصول الامير تشارلز للجامع الازهر بصحبة الامام الاكبر

الامير-تشارلز-لحظة-مغادرته-الجامع-الازهر
الامير تشارلز لحظة مغادرته الجامع الازهر

 


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الازهر

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