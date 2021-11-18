سقوط صاحب محل بحوزته ربع طن دواجن فاسدة قبل بيعها فى القاهرة

كتب عبد الرحمن سيد - أحمد عبد الهادى

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، في القبض على صاحب محل بحوزته ربع طن دواجن فاسدة قبل بيعها على المواطنين، وحرر محضر بالواقعة.

ونجحت حملة تموينية، في ضبط 262 كيلو "دواجن ومفروم" بدون مستندات "مجهولة المصدر"، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن محل لحفظ السلع الغذائية بدون ترخيص بمحافظة القاهرة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.