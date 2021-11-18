زلزال بقوة 6.3 درجة يضرب قرب بابوا غينيا الجديدة

كتب محمد جمال

ذكر مركز رصد الزلازل الأوروبى المتوسطى أن زلزالا بقوة 6.3 درجة وقع على بعد 199 كيلومترا إلى الجنوب الشرقى من كوكوبو في بابوا غينيا الجديدة اليوم الخميس، حسبما ذكرت شبكة "روسيا اليوم".

وقال المركز إن الزلزال وقع على عمق 13 كيلومترا ولم ترد تقارير حتى الآن عن وقوع إصابات أو أضرار.

يذكرأن، أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بأن علماء الرصد الزلزالي سجلوا هزة أرضية بقوة 5.2 درجة قبالة سواحل بابوا غينيا الجديدة يوم 5 نوفمبر الجارى.

وأشارت الهيئة إلى أن "مركز الهزة وقع على بعد 35.5 كم من مدينة فنشافن شرقي البلاد"، وأضافت: "وقعت الهزة على عمق 46.4 كم عن مستوى سطح الأرض"، فيما لم تعلن السلطات المحلية عن وقوع إصابات.

وضربت هزة أرضية في وقت سابق سواحل نيوزيلندا وكانت بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر.

أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بأن علماء الرصد الزلزالي سجلوا هزة أرضية بقوة 5.2 درجة قبالة سواحل بابوا غينيا الجديدة.

وأشارت الهيئة إلى أن "مركز الهزة وقع على بعد 35.5 كم من مدينة فنشافن شرقي البلاد".

وأضافت: "وقعت الهزة على عمق 46.4 كم عن مستوى سطح الأرض"، فيما لم تعلن السلطات المحلية عن وقوع إصابات.

وضربت هزة أرضية في وقت سابق سواحل نيوزيلندا وكانت بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر.