جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي من رئيس وزراء بولندا ماتوش مورافيتسكي، حيث تناول الجانبان بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، حسبما أفادت قناة "السومرية نيوز" مساء اليوم/الخميس/.



وأكد رئيس الوزراء العراقي، خلال الاتصال، حرص الحكومة على استثمار العلاقات مع الاتحاد من أجل المزيد من التعاون المشترك مستقبلاً.

من جانبه، أعرب رئيس الوزراء البولندي، عن دعم بلاده لجهود العراق وحكومته في تعزيز الاستقرار داخل العراق وعموم المنطقة.



وبحث الجانبان، السبل الكفيلة لرفع المعاناة عن العراقيين العالقين على الحدود البولندية، وبالشكل الذي يؤمن وضعهم، ويحفظ كرامتهم، والتأكيد على معالجة مشكلاتهم.