جامعة جنوب الوادى تفوز لأول مرة بلقب البطولة العربية الـ16 لخماسيات كرة القدم

قنا صابر سعيد

اختتمت جامعة جنوب الوادى منافسات الدورة العربية السادسة عشر لخماسيات كرة القدم، والتى أقيمت فى الفترة من 13 إلى 18 نوفمبر الجاري، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، والدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، والدكتور يوسف غرباوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، والدكتور بدوى شحات، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عمرو عزت سلامة، أمين عام اتحاد الجامعات العربية، بحضور الدكتور أحمد كمال نصارى، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أشرف موسى، عميد كلية التربية الرياضية.

أسفرت منافسات البطولة على حصول فريق جامعة جنوب الوادى على كأس البطولة بعد تغلبه على المنيا بركلات الترجيح 3/2، فى حين حصلت وزارة التعليم العالى على المركز الثالث فى البطولة بعد فوزها على المنوفية 2/1.

وهنأ غرباوى ، فريق جامعة جنوب الوادى على حصوله على كأس الدورة لأول مرة، مشيداً بالروح العالية والإصرار الذى يتحلى به فريق جامعة جنوب الوادى، كما أشاد بالأداء البطولى لفريق جامعة المنيا الحاصل على المركز الثانى.

وأعرب رئيس الجامعة، عن سعادته بالتنظيم للنسخة السادسة عشر للبطولة والمظهر المشرف الذى ظهرت به جامعة جنوب الوادى، بفضل جهود أبناءها على تنظيم هذه الدورة، كما قدم الشكر للجامعات المشاركة المصرية والعربية وعلى السلوك الرائع والمظهر الحضارى والذى عبر عن روح التعاون والتنافس الشريف بين أبناء الوطن العربي.