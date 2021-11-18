اليوم السابع
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تلاميذ مدرسة ابتدائية ببنى سويف يودعون معلمة خرجت للمعاش بممر شرفى.. صور

الخميس، 18 نوفمبر 2021 05:04 م
تلاميذ مدرسة ابتدائية ببنى سويف يودعون معلمة خرجت للمعاش بممر شرفى.. صور ممر شرفى
بنى سويف - هاني فتحى

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نظم تلاميذ مدرسة ابتدائية بمحافظة ببنى سويف ممرا شرفيا لمعلمة، فى آخر أيام عمل لها بالمدرسة قبل بلوغها سن المعاش.

واستقبل تلاميذ مدرسة الشهيد يحيى حسن الابتدائية بقرية معصرة نعسان التابعة لمركز إهناسيا غرب محافظة بنى سويف، المعلمة رضا عبدالتواب حسانين معلم خبير بالمدرسة بممر شرفى فى آخر أيام عمل لها بالمدرسة قبل بلوغها سن التقاعد.

وفوجئت رضا عبدالتواب حسانين معلمة مدرسة الشهيد يحيى حسن الإبتدائية، بقرية معصرة نعسان التابعة لمركز اهناسيا غرب محافظة بنى سويف، بقيام التلاميذ باستقبالها على باب المدرسة، بممر شرفى وتصفيق حار كرد للجميل للمعلمة التى كانت تدرس لهم فى آخر أيام عمل لها قبل خروجها للمعاش.

فيما قال خميس حسين مدير المدرسة، أن المدرسة كرمت المعلمة رضا عبدالتواب حسانين في آخر أيام عمل لها لما قدمته طوال فترة عملها بالمدرسة، حيث أقيم حفل تكريم لها قبل خروجها لسن المعاش.

الاستاذة رضا
الأستاذة رضا
 
المعلمة وسط الطلاب
المعلمة وسط الطلاب
 
تكريم المعلمة
تكريم المعلمة
 
شعبان عرفة معلم انجليزى مع المعلمة
شعبان عرفة معلم لغة إنجليزية مع المعلمة
 
ملعمى المدرسة_1
المعلمون داخل المدرسة
 
ممر شرفى لمعلمة ببنى سويف
ممر شرفى لمعلمة ببنى سويف

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ممر شرفى

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