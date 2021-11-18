تفاصيل ضبط ممرضة تبيع شهادات لقاح كورونا بـ100 جنيه فى أسيوط.. لايف

أسيوط-هيثم البدري

تمكنت مديرية الصحة بمحافظة بأسيوط بالتنسيق مع الجهات الرقابية، وقسم أول أسيوط من ضبط ممرضة تقوم ببيع شهادات تطعيم كورونا بـ 100 جنيه، وقدم اليوم السابع بثا مباشرا مع الدكتور أحمد سيد موسي مدير إدارة مكافحة العدوى، والذي أكد أن المعلومات الخاصة بالممرضة صحيحة، وتم القبض علي الممرضة بعد التنسيق مع الجهات الرقابية والأمنية في حالة تلبس، وتم استكمال الإجراءات القانونية حتي عرضها علي النيابة العامة، وصدور قرار بحبسها 15 يوما علي ذمة التحقيقات.





وأوضح مدير إدارة مكافحة العدوى، أن مديرية الصحة تمكنت من تطعيم أكثر من مليون مواطن حتي الآن وهو رقم جيد، وجار استكمال خطة منظمة للوصول لكل مواطني المحافظة، مطالبا المواطنين بضرورة الحصول على التطعيم، مؤكدا أنه آمن تماما.



كانت معلومات قد وردت لوحدة مكافحة الفساد، يفيد بقيام ممرضة بإحدي الوحدات الصحية بمحافطة أسيوط، ببيع وتزوير شهادة الحصول على لقاح كورونا مقابل 100 جنيه دون منح جرعة التطعيم.



تم تشكيل فريق من ضباط قسم شرطة أول، وبالتنسيق مع مديرية الصحة، تم القبض على الممرضة وعرضها على النيابة العامة، وجارٍ استكمال الإجراءات القانونية.