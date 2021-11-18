تطوير لقاح لاصق ضد كورونا.. والتجارب المبدئية على 26 شخصًا تبدأ 3 يناير

كتبت مريم بدر الدين

أجرت شركة Emergex البريطانية تجارب سريرية على لقاح من الجيل الثاني ضد مرض كوفيد-19، وهو عبارة عن رقعة لاصقة توضع على الجلد بسهولة، ويستخدم "الخلايا التائية" لقتل الخلايا المصابة، ويمكنه أن يمنح مناعة لمدة أطول مما تمنحه اللقاحات الحالية، وقالت صحيفة The Guardian البريطانية، إنه من المقرر أن يعمل اللقاح، الذي تطوره الشركة على تنشيط الخلايا التائية، حتى تتمكن من اكتشاف الخلايا المصابة بسرعة وتدميرها، وبالتالي منع تكاثر الفيروس وانتشار المرض، وتعد الخلايا التائية نوعاً من خلايا الدم البيضاء التي تقاوم العدوى ومسببات الأمراض.

وبينما تلتصق الأجسام المضادة التي تنتجها اللقاحات الحالية بالفيروس وتمنعه من أن يعدي الخلايا، فإن الخلايا التائية تعثر على الخلايا المصابة وتدمرها.

تجارب مبدئية بشرية

وتلقت الشركة الضوء الأخضر من جهات تنظيم الدواء السويسرية لإجراء تجارب مبدئية بشرية في مدينة لوزان، تتضمن 26 شخصاً سوف يحصلون على جرعة عالية ومنخفضة من لقاح كورونا التجريبي بدءاً من 3 يناير، فيما يتوقع الحصول على النتائج المؤقتة من التجربة في يونيو القادم.

وسوف يُعطى هذا اللقاح في النهاية في صورة لاصقة على الجلد في حجم ظفر الإبهام يمتلئ باطنه بالإبر الدقيقة التي تطلق الجرعات في ثواني، ويمكن أن تستمر صلاحيته لما يصل إلى 3 شهور في درجة حرارة الغرفة، عكس الجرعات الأخرى التي تحتاج إلى تخزينها في ثلاجة أو مجمد.

واللقاح من اختراع البروفيسور توماس راديماكر، الرئيس التنفيذي للشركة والأستاذ الفخري في الطب الجزيئي لدى مدرسة الطب بكلية لندن الجامعية.