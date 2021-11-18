ترميم المنازل وتقديم مساعدات للأسر المتضررة بأسوان ضمن "حياة كريمة"

ماجد تمراز

قالت غادة البهنساوي، رئيس المركز الإعلامي لمؤسسة حياة كريمة، إنه فور حدوث الأزمة الأخيرة فى أسوان وسقوط كميات كبيرة من السيول والأمطار، توجهت فرق الرصد الميدانى لرصد احتياجات المتضررين هناك من أصحاب المنازل المتضررة، وكان هناك حرص على الوقوف بجوارهم بكامل قوتنا في عدد من القرى، مشيرة إلى أنه تم الوصول لرصد الاحتياجات وتلبيتها من قبل المؤسسة بالتنسيق مع المؤسسات الشريكة، سواء حكومية أو مجتمع مدني.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية دينا عصمت ببرنامج "اليوم" الذى يذاع على قناة "dmc": "فى الأزمات يظهر الدور الحقيقي لمؤسسات المجتمع المدني وظهر ذلك جلياً في أزمة أسوان، والوضع على الأرض كان سيئاً وهناك أضراراً بالغة بعدد من المنازل خاصة الطينية، وكان هناك انهيار جزئي لبعض المنازل، بالإضافة إلى تضرر عدد من الأسر، حيث تم تقديم العديد من المساعدات الإغاثية من مواد غذائية وبطاطين".

وقال: "تحركنا بناءا على الرصد الميداني، وبناءا عليه تم التوجه الفوري لترميم المنازل المتضررة بالتعاون مع الجهات الشريكة، ولم ننتهي من حصر جميع المتضررين من تلك السيول، ولكن تم إزالة كافة آثار التضرر، كما أن هناك بعض الأسر كانت تحتاج لتمكين اقتصادي بعد أن فقدوا عملهم بسبب تلك الأزمة، فتم التوجيه على الفور لتوفير مشروعات لدعم تلك الأسر".