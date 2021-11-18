تأجيل محاكمة قاتل زوجته بالدقهلية أثناء تنفيذ حكم حضانة لجلسة 13 يناير

الدقهليه شريف الديب

قررت محكمة جنايات المنصورة ، برئاسة المستشار السعودى يوسف الشربينى، وعضوية المستشارين وسام ماهر السيد وعبد الله عبد الله مطاوع، والسيد عبده منصور، وأمانة سر محمود السيد محمود، والسيد مصطفى رجب، بتأجيل جلسة محاكمة الزوج المتهم بقتل زوجته أثناء تنفيذ حكم الحضانة إلى جلسة 13 يناير القادم.



تلقي اللواء مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من مستشفى المنزلة العام، بوصول سيدة من مدينة المنزلة، مصابة بعدة طعنات نافذة ادعاء تعدى، وقد لفظت أنفاسها الأخيرة داخل المستشفى أثناء محاولة إنقاذها.



على الفور انتقل ضباط مباحث القسم الى مكان البلاغ، وبالفحص تبين قيامه بتوجيه طعنات نافذة للسيدة أثناء تنفيذ حكم بضم أطفالها لحضانتها، وكشفت التحريات وجود خلافات سابقة بين الزوج والزوجة منذ فترة، وقد ضم أطفالها عنوة عنها، الأولي طفلة تبلغ من العمر 13 عاما، وطفل أخر يبلغ من العمر 7 أعوام ورفعت دعوي ضم للأطفال، ومنذ فترة بسيطة حصلت الأم على حكم من محكمة الأسرة يضم الأطفال، وأثناء ذهابها رفقة المحامية لتنفيذ قرار المحكمة بتمكينها من الصغار وتسليمها إليهم بأحد ضواحي مدينة المنزلة بجوار الجامع الكبير، قام الزوج فجأة بإشهار سلاح أبيض مسددا طعنتين إليها في الصدر والبطن نقلت على إثر إصابتها إلى مستشفى المنزلة العام، ودخلت إلى غرفة العمليات نظرًا لخطورة الحالة، وتوفت في الحال، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة وتحرير محضر بالواقعة.

