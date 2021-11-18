بوريس جونسون يستقل القطار بعد إطلاق أكبر استثمار فى السكك الحديد البريطانية

ريهام عبد الله

أكد بوريس جونسون، رئيس وزراء بريطانيا، إطلاق أكبر استثمار عام فى السكك الحديد البريطانية، موضحا أنه سيستقل القطار عبر الشمال وميدلاندز، ليرى كيفية تغيير الخطة المتكاملة للسكك الحديدية والرحلات.

وقال جونسون فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر: "مع إطلاقنا لأكبر استثمار عام على الإطلاق في السكك الحديدية لدينا، سأستقل القطار عبر الشمال وميدلاندز لأستوضح كيف ستغير خطتنا المتكاملة للسكك الحديدية والرحلات".



بوريس جونسون

وفى سياق آخر، اعتذر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن عدم ارتداء الكمامة أثناء زيارته لمستشفى، وذلك بعد أن قال أكثر من 10 مرات إنه اتبع القواعد في جميع الأوقات.

وأقر رئيس الوزراء بأنه كان مخطئا عندما سار في ممرات مستشفى هيكسهام، بعد تقارير تفيد بأنه تم تحذيره ثلاث مرات لعدم ارتدائه الكمامة، لكنه قال للنواب إنه لا ينبغي اعتبار الحادث ضمن "سلسلة جرائم".

وقال: "بالكاد مرت 30 ثانية دون ارتدائي الكمامة"، مضيفا: "خرجت من الغرفة ولم أكن مرتديا الكمامة، وقد ارتديتها بمجرد أن أدركت أنني ارتكبت الخطأ. أعتذر عن ذلك".