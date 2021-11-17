اليوم السابع
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رئيس الوزراء البريطانى يعتذر لعدم ارتداء الكمامة أثناء زيارته لمستشفى

الأربعاء، 17 نوفمبر 2021 10:17 م
رئيس الوزراء البريطانى يعتذر لعدم ارتداء الكمامة أثناء زيارته لمستشفى رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون
وكالات

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اعتذر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن عدم ارتداء الكمامة أثناء زيارته لمستشفى، وذلك بعد أن قال أكثر من 10 مرات إنه اتبع القواعد في جميع الأوقات.

وأقر رئيس الوزراء بأنه كان مخطئا عندما سار في ممرات مستشفى هيكسهام، بعد تقارير تفيد بأنه تم تحذيره ثلاث مرات لعدم ارتدائه الكمامة، لكنه قال للنواب إنه لا ينبغي اعتبار الحادث ضمن "سلسلة جرائم".

وقال: "بالكاد مرت 30 ثانية دون ارتدائي الكمامة"، مضيفا: "خرجت من الغرفة ولم أكن مرتديا الكمامة، وقد ارتديتها بمجرد أن أدركت أنني ارتكبت الخطأ. أعتذر عن ذلك".

وواجه جونسون انتقادات بسبب تجاهل القواعد الصحية المفروضة، بعد أن أرسل رؤساء المستشفيات بريدا إلكترونيا إلى رئاسة الحكومة قبل الزيارة، وشددوا على ضرورة ارتداء الكمامة في كافة الأوقات.
 

بريطانيا

بوريس جونسون

الحكومة البريطانية

الكمامة

كورونا فى بريطانيا

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