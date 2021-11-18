بوتين: ما يجرى فى البحر الأسود هو تجاوز لكل الأطر من الغرب تجاه روسيا

وكالات الأنباء

حذر الرئيس الروسى فلاديمير بوتين من خطورة التطورات الأخيرة فى حوض البحر الأسود، واصفا إياها بأنها "تجاوز لكل الأطر من الغرب تجاه روسيا"، حسبما نقلت "روسيا اليوم".

وقال بوتين، في خطاب ألقاه اليوم الخميس أثناء اجتماع موسع عقد في مقر وزارة الخارجية الروسية، إن ما يجري في البحر الأسود حاليا يمثل "تجاوزا لكل الحدود من قبل الغرب تجاه روسيا".

وشدد بوتين على أن تحذيرات روسيا في البحر الأسود تأتي ثمارها، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن موسكو لا تسعى إلى أي تصعيد أو مواجهة في المنطقة، ويتعين عليها متابعة الوضع هناك.

وفيما يلي أهم ما جاء على لسان بوتين من النقاط الأخرى في خطابه المفصل بشأن السياسات الخارجية للدولة الروسية:

الدبلوماسية الروسية عليها مواجهة المحاولات الغربية الانفراد في القرارات الدولية وسياسة الاملاءات

إجراءات بولندا بحق المهاجرين أعمال قاسية لا تدل على الإنسانية

علاقات روسيا مع الصين تعد مثالا حقيقيا للعلاقات الجيدة وهناك محاولات لدق إسفين بين دولتينا

اهتمام روسيا بتطوير العلاقات مع دول الحوض الكاريبي ودول أمريكا اللاتينية يتزايد

العلاقات الروسية الامريكية ليست في أفضل أحوالها لكن موسكو منفتحة على الحوار والتواصل

وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، قال لنظيره الفرنسى إيمانويل ماكرون، خلال مكالمة هاتفية الاثنين الماضى، إن المناورات العسكرية التى تجريها الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسى "الناتو" فى البحر الأسود تمثل "استفزازا"."

وأوضح الكرملين، فى بيان، أن بوتين تناول خلال المكالمة مع ماكرون "الطبيعة الاستفزازية للمناورات واسعة النطاق التي تجريها الولايات المتحدة وبعض حلفائها في البحر الأسود من شأنها تصعيد التوتر بين روسيا وحلف شمال الأطلسي"، بحسب ما نقلت "سكاى نيوز".

وكان الرئيس الروسي قد وصف مناورات عسكرية في البحر الأسود شاركت بها سفن عسكرية أمريكية عدة الأسبوع الماضي بأنها "تحد خطير"

وتأتي تصريحاته الأخيرة على خلفية التوترات المتزايدة حول النزاع في أوكرانيا، والتي تفاقمت أيضا منذ ضم روسيا لشبه جزيرة القرم عام 2014

وفي الأيام الأخيرة، تصاعد التوتر مع إعراب الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عن قلقهما بشأن حشد قوات روسية مؤخرا على حدود أوكرانيا.