بث مباشر.. طقس مائل للبرودة على مطروح وتعليق الدراسة بداية من السبت بسبب الأمطار

مطروح - حسن مشالي

قدم "تليفزيون اليوم السابع" بثاً مباشراً، عن حالة الطقس الخريفي المائل للبرودة، على مدينة مرسى مطروح ، خلال فترة المساء، وحول قرار المحافظ بتعليق الدراسة من السبت المقبل، بسبب توقعات بهطول الأمطار الغزيرة ، خلال الأيام المقبلة.

ورصدت عدسة اليوم السابع، تواجد المواطنين وتنزههم على الكورنيش، وحالة الهدوء و تشهد حاليا مناطق، متفرقة بمدن المحافظة، طقسا مائلا للبرودة، مع عدم سقوط الأمطار .

وكانت محافظة مطروح، قد أعلنت عن رفع حالة الاستعداد في جميع القطاعات، استعداداً لموسم سقوط الأمطار الشتوية، ومراجعة وتطهير مخرات السيول وشنايش وبالوعات شبكة صرف مياه الأمطار بشوارع مدينة مرسى مطروح، وتشكيل غرف عمليات بمجالس المدن والقطاعات المعنية وربطها بغرفة عمليات المحافظة وإدارة الأزمات، لسرعة التصرف ومواجهة آثار الأمطار وإزالة تجمعات المياه من المناطق المختلفة أولا بأول، بالتعاون بين شركة مياه الشرب والصرف الصحي ومجالس المدن.