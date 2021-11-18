انقلاب سيارة محملة بــ 65 طن دقيق على الطريق الصحراوى الغربى بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

شهد الطريق الصحراوى الغربى دائرة مركز جهينة غربى محافظة سوهاج انقلاب سيارة نقل محملة بــ 64 طن دقيق قادمة من مدينة بدر بالقاهرة فى إتجاه مدينة البلينا جنوب محافظة سوهاج دون حدوث إصابات.

تم الدفع بقوات إدارة المرور وقوات تأمين الطرق، وتم رفع أثار الحادث وإعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيا.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الشمال يفيد بانقلاب سيارة نقل على الطريق الصحراوى الغربى دائرة مركز شرطة جهينة محملة بالدقيق دون حدوث إصابات بشرية.

بالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد على العامرى رئيس مباحث المديرية والعميد نور عمر رئيس فرع بحث الشمال والعقيد أيمن عثمان وكيل الفرع والرائد عمر مدنى رئيس مباحث مركز شرطة جهينة بانقلاب سيارة بالطريق الصحراوي الغربي دائرة مركز جهينة أنه أثناء سير سيارة نقل بمقطوره قيادة السيد ع ح 40 سنة سائق ويقيم دائرة مركز طما محملة بـ " 64 " طن دقيق قادمة من مدينة بدر القاهرة اتجاه مركز البلينا اختلت عجلة القياده بيد قائدها نتيجة انفجار الإطار الأمامي الأيسر مما أدى لإنقلابها علي جانب الطريق " دون حدوث إصابات"، تم الدفع بقوات إدارة المرور وقوات تأمين الطرق وتم رفع أثار الحادث وإعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيا.

بسؤال قائد السيارة أفاد بمضمون ما تقدم تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق فى الواقعة وتم انتداب المهندس الفنى.