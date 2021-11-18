اليوم.. منوعات غنائية لنجوم أوبرا الإسكندرية بقيادة المايسترو عبد الحميد عبد الغفار

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورمجدي صابر في الثامنة من مساء اليوم الخميس، حفلا فنيًا على مسرح دار أوبرا الإسكندرية لفرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي بقيادة المايستروعبد الحميد عبد الغفار ومشاركة نجوم الفرقة.
ويتضمن برنامج الحفل باقة مختارة من أعمال كبار المطربين في مصر والوطن العربي يبدأ الفاصل الأول بموسيقى "ذكرياتي" أداء الفرقة الموسيقية، يلا نتقابل سوا، بتخاصمني حبة أداء الفنانة نعمة عصمت.. في قلبي غرام، بياع الهوي أداء الفنان أحمد رجب.. يا ليلة ما جاني، عدوية أداء الفنان أمير الرفاعي وبالفاصل الثاني من الحفل تقدم الفرقة الموسيقية موسيقى"المولد"، أسمعوني أداء الفنانة ألاء أيوب جفنه علم الغزل، لست قلبي أداء الفنان أيمن مصطفي، برضاك أداء الفنانة مروة حمدي.
وقد نظمت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر مساء اليوم الأربعاء، حفلا فنيا لفرقة أوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية قيادة وعزف على الأوبوا المايسترو أحمد فرج، كما تشارك بالحفل عازفة الفلوت الشابة هدى محمود، ويتضمن البرنامج أشهر المؤلفات العالمية للمؤلف الموسيقي الألماني يوهان سباستيان باخ، أشهر المؤلفين في عصر الباروك، ويعتبر أحد أكبر عباقرة الموسيقى الكلاسيكية في التاريخ الغربي.
وتأسس أوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية في الموسم الفنى لعام 2005 تحت إشراف وقيادة مديرها الفني الراحل د. جهاد داوود، بهدف إنشاء أوركسترا للعازفين السكندريين، وقدم الأوركسترا في الفترة من 2004 إلى 2008 العديد من أعمال موسيقي الحجرة، كما شارك أوركسترا إيكوم Ecume لدول البحر المتوسط بأوبرا القاهرة.
وتأسس أوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية في الموسم الفنى لعام 2005 تحت إشراف وقيادة مديرها الفني الراحل د. جهاد داوود، بهدف إنشاء أوركسترا للعازفين السكندريين، وقدم الأوركسترا في الفترة من 2004 إلى 2008 العديد من أعمال موسيقي الحجرة، كما شارك أوركسترا إيكوم Ecume لدول البحر المتوسط بأوبرا القاهرة.
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