اليوم.. منوعات غنائية لنجوم أوبرا الإسكندرية بقيادة المايسترو عبد الحميد عبد الغفار

الإسكندرية جاكلين منير

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورمجدي صابر في الثامنة من مساء اليوم الخميس، حفلا فنيًا على مسرح دار أوبرا الإسكندرية لفرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي بقيادة المايستروعبد الحميد عبد الغفار ومشاركة نجوم الفرقة.

ويتضمن برنامج الحفل باقة مختارة من أعمال كبار المطربين في مصر والوطن العربي يبدأ الفاصل الأول بموسيقى "ذكرياتي" أداء الفرقة الموسيقية، يلا نتقابل سوا، بتخاصمني حبة أداء الفنانة نعمة عصمت.. في قلبي غرام، بياع الهوي أداء الفنان أحمد رجب.. يا ليلة ما جاني، عدوية أداء الفنان أمير الرفاعي وبالفاصل الثاني من الحفل تقدم الفرقة الموسيقية موسيقى"المولد"، أسمعوني أداء الفنانة ألاء أيوب جفنه علم الغزل، لست قلبي أداء الفنان أيمن مصطفي، برضاك أداء الفنانة مروة حمدي.