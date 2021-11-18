اليوم السابع
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المشدد 6 سنوات لعاطل بتهمة تزوير المستندات والنصب على المواطنين فى المطرية

الخميس، 18 نوفمبر 2021 07:25 م
المشدد 6 سنوات لعاطل بتهمة تزوير المستندات والنصب على المواطنين فى المطرية محكمة_أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 6 سنوات، بتهمة تزوير المستندات الرسمية فى المطرية، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، متخذا من دائرة القسم مكانا له لمزاولة نشاطه الإجرامي.

تعود أحداث الواقعة  بتمكن ضباط مباحث قسم شرطة المطرية، من ضبط عاطل، وذلك بتهمة النصب على المواطنين بدعوى إنهاء  الإجراءات القانونية الخاصة، حيث تم ضبطه وبحوزته  مستندات مزورة، ومبلغ مالى من متحصلات نشاطه الآثم، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بتزوير المحررات الرسمية، بقصد النصب على المواطنين، مقابل مبالغ مالية، بالاشتراك مع اخرين، وبمواجهته أعترف باصطناع وتزوير المحررات الرسمية، للنصب على المواطنين بمقابل مبالغ مالية.

وأضاف بأن المبلغ المالى المضبوط بحوزته من متحصلات نشاطه الإجرامي، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت النيابة العامة، التى أمرت بإحالته إلى محكمة الجنايات، والتى قضت عليه بالسجن المشدد 6 سنوات.


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قسم المطرية

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