المشدد 5 سنوات لسائق لسرقته سيارة من قائدها تحت تهديد السلاح بطوخ

القليوبية إبراهيم سالم

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة السادسة، برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق، وعضوية المستشارين محمد حليم خيرى، وناجى نصر هلال، وأمانة سر محمد فرحات، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات لسائق، لسرقته سيارة "سوزوكى فان" من قائدها تحت تهديد السلاح "مطواة قرن غزال" بعد أن طلب منه توصيله لدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية.

تضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 10451 لسنة 2020 جنايات مركز طوخ والمقيدة برقم 683 لسنة 2020 كلى شمال بنها، أن المتهم فى 30 مايو لعام 2020، سرق وأخر مجهول بدائرة مركز شرطة طوخ سيارة "سوزوكى فان" من قائدها، بطريق الإكراة وذلك لحملهم أسلحة بيضاء "مطواة قرن غزال" غير مصرح لهم بحملها.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تلقت بلاغا من "قدرى ص ا"، 32 سنة، سائق، مقيم المنشية ببنها، بقيام مجهولين بسرقة السيارة التى يعمل عليها، وملك "حاتم ح ع"، بعد أن طلبا منه توصيلهم إلى مدينة طوخ من مدينة بنها، وأثناء سيرهم بالطريق قام المتهمان بإيقافه وأشهروا فى وجهه أسلحة بيضاء "مطواة قرن غزال"، وتمكنا من سرقة السيارة والفرار بها.

على الفور جرى تشكيل فريق بحثى بمديرية أمن القليوبية، بإجراء التحريات وتفريغ الكاميرات بالمنطقة المحيطة خلال استقلالهم السيارة أمكن تحديد المتهم، وبإعددا الأكمنة اللازمة تم ضبطه، وبإرشاده تم ضبط السيارة المسروقة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، والتى أمرت باستمرار حبسه، إلى أن أحالته للمحاكمة فأصدرت المحكمة حكمها السابق.